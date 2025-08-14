Серед підозрюваних є керівники підприємств, лікарні, експосадовець ОДА та інші чиновники.

На Донеччині повідомили про підозри 20 посадовцям

Прокурори Донеччини повідомили про підозри 20 посадовцям через завдання збитків бюджету на суму понад 43,7 млн грн.

Про це інформує Донецька обалсна прокуратура.

"У ході спільної роботи прокурорів та правоохоронців Донеччини у рамках кримінальних проваджень проведено реалізації в Донецькій, Чернігівській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Київській областях й м. Київ", – йдеться у повідомленні.

Оборудки із закупівлями

За 15 кілометрів від лінії фронту у Лимані директор ТОВ поставив укриття, які вміщають 8 осіб замість 20. Загальні збитки склали 2,1 млн грн.

Директор обласного медзакладу переплатив за медичне обладнання майже 200 тис. грн.

Понад 4,7 млн грн – колишній очільник департаменту ОДА прийняв роботи на насосній станції, в той час як частина обладнання не відповідала проєктно-кошторисній документації.

Начальник відділу Криворізької сільської ради придбав за завищеними цінами генератори, спричинивши збитки на суму 153 тис. грн.

Фото: Донецька облпрокуратура На Донеччині оголосили 20 підозр щодо розтрати бюджетних коштів

Махінації з виплатами

Двоє колишніх головних бухгалтерів лікарень та ексспеціаліст Новодонецької селищної ради перерахували та виплатили завищену заробітню плату. Загальна сума збитків – 3,9 млн грн.

Колишній голова Новодонецької селищної ради передав співробітниці особистий цифровий підпис та паролі до банківської системи. Його несумлінне ставлення до службових обов’язків коштувало державному бюджету майже 1,5 млн грн.

Директорка лікарні – діюча депутатка завищила кількість працівників та безпідставно отримала на рахунок установи за державною програмою медичних гарантій 13,2 млн грн.

Фото: Донецька облпрокуратура На Донеччині оголосили 20 підозр через розтрату бюджетних коштів

Халатність в освітній сфері

Директор приватного підприємства заволодів бюджетними коштами на понад 1 млн грн під час капітального ремонту дитсадка в Новогродівці.

Начальник відділу Покровської міської ради переплатила понад півмільйона гривень за капітальний ремонт шкільного укриття.

Вдвічі дорожче від ринкової вартості спеціаліст відділу тієї ж ради придбала ноутбуки для шкіл. Її дії завдали збитків на 600 тис. грн.

Начальник відділу Добропільської міської ради придбав електроенергію за завищеними цінами. Збитки становили майже на 1 млн грн.

Фото: Донецька облпрокуратура На Донеччині оголосили 20 підозр

Довкілля

14, 7 млн збитків державі. Колишні т.в.о. директора ДП «Слов’янський лісгосп» і провідний інженер, 4 екслісничих, а також головний мікробіолог лісозахисного підприємства підробили акти лісопатологічних досліджень й здійснили незаконну порубку дерев на площі понад 50 ґа.

Прокурори готують клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.