Розкрадання 4,4 млн грн на закупівлях для кіностудії Довженка: ВАКС оголосив вироки причетним

У четвер, 14 серпня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалила вирок стосовно розкрадання грошей для державного підприємства «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка».

Як повідомили у ВАКС, визнали винуватим колишнього головного інженера державного підприємства «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка» у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Частина 5 цієї статті передбачає більш суворе покарання за ці злочини, якщо вони вчинені у великих розмірах або повторно, або за попередньою змовою групою осіб - ред.)

Йому призначене покарання у виді позбавлення волі строком на 7 років 6 місяців з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності строком на 3 роки та з конфіскацією половини належного йому на праві власності майна.

Ексдиректора товариства ВАКС визнав винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України (Стаття 191 стосується привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Частина 5 цієї статті передбачає особливо тяжкий злочин, якщо він вчинений у великих розмірах, або організованою групою, або якщо він завдав великої шкоди. Стаття 209 КК України стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а частина 1 цієї статті передбачає відповідальність за такі дії, вчинені вперше - ред.)

Обвинуваченому призначене остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 8 років 6 місяців з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності строком на 3 роки та з конфіскацією майна.

Вирок можуть оскаржити в в апеляції впродовж 30 днів з дня його проголошення.

Що відбулося