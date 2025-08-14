Розкрадання 4,4 млн грн на закупівлях для кіностудії Довженка: ВАКС оголосив вироки причетним

У четвер, 14 серпня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалила вирок стосовно розкрадання грошей для державного підприємства «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка».
Як повідомили у ВАКС, визнали винуватим колишнього головного інженера державного підприємства «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка» у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Частина 5 цієї статті передбачає більш суворе покарання за ці злочини, якщо вони вчинені у великих розмірах або повторно, або за попередньою змовою групою осіб - ред.)
Йому призначене покарання у виді позбавлення волі строком на 7 років 6 місяців з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності строком на 3 роки та з конфіскацією половини належного йому на праві власності майна.
Ексдиректора товариства ВАКС визнав винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України (Стаття 191 стосується привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Частина 5 цієї статті передбачає особливо тяжкий злочин, якщо він вчинений у великих розмірах, або організованою групою, або якщо він завдав великої шкоди. Стаття 209 КК України стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а частина 1 цієї статті передбачає відповідальність за такі дії, вчинені вперше - ред.)
Обвинуваченому призначене остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 8 років 6 місяців з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності строком на 3 роки та з конфіскацією майна.
Вирок можуть оскаржити в в апеляції впродовж 30 днів з дня його проголошення.
Що відбулося
- У2022 році НАБУ і САП повідомили колишньому головному інженеру ДП «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка» та ексгенеральному директору приватної компанії про підозру у розкраданні понад 4,4 млн грн.
- Слідство встановило, що у листопаді 2018 року ДП «Кіностудія ім. О. Довженка» оголосило відкриті торги з закупівлі телевізійного та аудіо-візуального обладнання. Однак, до того гендиректор компанії домовився з головним інженером держпідприємства про «співпрацю». Її результатом стала перемога компанії у торгах та укладення з нею договору, що не передбачали санкцій за порушення термінів постачання обладнання.
- За умовами торгів обладнання кіностудії мали поставити до кінця 2018 року. Цього не сталося, але головний інженер доповів керівництву про інше, після чого держпідприємство сплатило приватній компанії за обладнання, яке не одержало. Фактичне постачання відбулося лише у квітні 2019 року та не в повному обсязі. Вартість непоставленого та сплаченого обладнання становить понад 4,4 млн грн. Заволодіння цими коштами й інкримінували підозрюваним.
- У березні 2023 року розслідування завершили.