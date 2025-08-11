Апеляція ВАКС залишила без змін ухвалу про відсторонення Чернишова

Сьогодні, 11 серпня 2025 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) залишила без задоволення апеляційну скаргу прокурорки на відмову слідчого судді відсторонити від посади ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова.
Про це повідомила громадська організація Transparency International Ukraine.
Там зазначили, що прокурорка просила скасувати ухвалу слідчого судді, наполягаючи, що вона була незаконною. Захист заперечив, зазначивши, що з 17 липня 2025 року Чернишов і так перебуває у відставці, тож підстав для задоволення скарги немає.
У липні 2025 року Чернишов втратив посади Віцепрем’єр-міністра та міністра національної єдності у зв'язку з відставкою прем'єра Дениса Шмигаля.
Деталі справи, у якій фігурує Чернишов
- 8 серпня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив строк досудового розслідування у справі про незаконну передачу землі в Києві під забудову, де серед підозрюваних – колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов.
- Слідство вважає, що один зі столичних забудовників – Сергій Копистира – розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього він звернувся до очільника Мінрегіону, який спільно з держсекретарем Василем Володіним, радником міністра Максимом Горбатюком та директоркою держпідприємства Сушон створив умови для передачі ділянки цьому ДП.
- За цими документами забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів. Але цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП.
- "За успішну реалізацію оборудки забудовник «винагородив» міністра та визначених ним осіб неабиякою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Таким чином міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн", – повідомили в НАБУ.
- За клопотанням НАБУ і САП на більшу частину незаконно одержаних квартир також накладено арешт.
- 23 червня антикорупційні органи повідомили Чернишову про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Зокрема, його дії на колишній посаді міністра розвитку громад та територій України кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК.