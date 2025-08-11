Апеляція ВАКС залишила без змін ухвалу про відсторонення Чернишова

Прокурорка просила скасувати ухвалу слідчого судді, наполягаючи, що вона була незаконною.

Сьогодні, 11 серпня 2025 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) залишила без задоволення апеляційну скаргу прокурорки на відмову слідчого судді відсторонити від посади ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова.

Про це повідомила громадська організація Transparency International Ukraine.

Там зазначили, що прокурорка просила скасувати ухвалу слідчого судді, наполягаючи, що вона була незаконною. Захист заперечив, зазначивши, що з 17 липня 2025 року Чернишов і так перебуває у відставці, тож підстав для задоволення скарги немає.

У липні 2025 року Чернишов втратив посади Віцепрем’єр-міністра та міністра національної єдності у зв'язку з відставкою прем'єра Дениса Шмигаля.

Деталі справи, у якій фігурує Чернишов