На Волині місцевий депутат отримав вирок за підробку медичного висновку ухилянту

Ковельський міськрайонний суд виніс вирок 54-річному місцевому депутату Юрію Рудю, який з двома спільниками організували виїзд за кордон 48-річного мешканця Луганщини.

Про це йдеться у вироку суду від 4 серпня.

Рудя ‒ колишнього лікаря-ендоскопіста Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання, обвинуватили за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Як зазначає zaxid.net, обвинувачений на момент злочину працював у МТМО. Він оформив фальшиві документи про наявність у чоловіка захворювань, тому ВЛК визнала його непридатним до служби в армії.

Спільники вимагали в чоловіка 3 тисячі доларів винагороди за допомогу в ухиленні від мобілізації. Після отримання частини хабаря всіх трьох фігурантів затримали.

Юрій Рудь підтвердив у суді, що підробив офіційні документи, проте заперечив участь у незаконній схемі. За словами обвинуваченого, до нього звернувся знайомий з Луганська, який хотів переїхати у Ковель і мав стати на військовий облік. Чоловік нібито сказав, що боїться проходити ендоскопію, тому лікар видав довідку про проходження ендоскопії без огляду та проведення такої процедури. Рудь зауважив, що жодних грошей за вказану послугу не отримав.

Суддя Андрій Чалий визнав Рудя винним за ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 362 КК України (незаконне переправлення через кордон, підроблення офіційних документів, несанкціоновані дії з інформацією) й призначив 7 років увʼязнення без права займатися лікарською діяльністю на два роки, з конфіскацією всього майна. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.