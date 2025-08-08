Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
ГоловнаПраво

На Волині місцевий депутат отримав вирок за підробку медичного висновку ухилянту

Юрій Рудь з двома спільниками організували виїзд за кордон 48-річного мешканця Луганщини.

На Волині місцевий депутат отримав вирок за підробку медичного висновку ухилянту
Юрій Рудь
Фото: kovel.media

Ковельський міськрайонний суд виніс вирок 54-річному місцевому депутату Юрію Рудю, який з двома спільниками організували виїзд за кордон 48-річного мешканця Луганщини.

Про це йдеться у вироку суду від 4 серпня.

Рудя ‒ колишнього лікаря-ендоскопіста Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання, обвинуватили за трьома статтями Кримінального кодексу України. 

Як зазначає zaxid.net, обвинувачений на момент злочину працював у МТМО. Він оформив фальшиві документи про наявність у чоловіка захворювань, тому ВЛК визнала його непридатним до служби в армії.

Спільники вимагали в чоловіка 3 тисячі доларів винагороди за допомогу в ухиленні від мобілізації. Після отримання частини хабаря всіх трьох фігурантів затримали.

Юрій Рудь підтвердив у суді, що підробив офіційні документи, проте заперечив участь у незаконній схемі. За словами обвинуваченого, до нього звернувся знайомий з Луганська, який хотів переїхати у Ковель і мав стати на військовий облік. Чоловік нібито сказав, що боїться проходити ендоскопію, тому лікар видав довідку про проходження ендоскопії без огляду та проведення такої процедури. Рудь зауважив, що жодних грошей за вказану послугу не отримав.

Суддя Андрій Чалий визнав Рудя винним за ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 362 КК України (незаконне переправлення через кордон, підроблення офіційних документів, несанкціоновані дії з інформацією) й призначив 7 років увʼязнення без права займатися лікарською діяльністю на два роки, з конфіскацією всього майна. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

  • 54-річний Юрій Рудь у Ковельську міську раду вперше обрався в 2015 році. На наступних виборах у 2020 році знову став депутатом міськради від партії “Батьківщина”.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies