Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
ГоловнаПраво

На Буковині затримали неповнолітніх переправників ухилянтів, яким заплатити 10 тисяч євро за "послугу"

Піділтіків передали батькам, дорослих притягнуто до адмінвідповідальність.

Фото: Чернівецький прикордонний загін

У Чернівецькій області на кордоні з Румунією викрили неповнолітніх переправників ухилянтів, повідомили у Держприкордонслужбі.

Двоє хлопців – 2009 та 2010 років народження – супроводжували до держрубежу двох зловмисників, жителів Вінницької та Івано-Франківської областей, які заплатили по €5000 за нелегальну дорогу до ЄС. 

Згодом охоронці кордону помітили автомобіль, в якому перебували ще двоє юнаків 2008 та 2009 років народження. Вони доставили порушників до прикордоння та мали забрати провідників після завершення “операції”.

Неповнолітніх передали батькам, дорослих притягнуто до адмінвідповідальність. Встановлюється організатор схеми.
