На Буковині затримали неповнолітніх переправників ухилянтів, яким заплатити 10 тисяч євро за "послугу"

У Чернівецькій області на кордоні з Румунією викрили неповнолітніх переправників ухилянтів, повідомили у Держприкордонслужбі.

Двоє хлопців – 2009 та 2010 років народження – супроводжували до держрубежу двох зловмисників, жителів Вінницької та Івано-Франківської областей, які заплатили по €5000 за нелегальну дорогу до ЄС.

Згодом охоронці кордону помітили автомобіль, в якому перебували ще двоє юнаків 2008 та 2009 років народження. Вони доставили порушників до прикордоння та мали забрати провідників після завершення “операції”.

Неповнолітніх передали батькам, дорослих притягнуто до адмінвідповідальність. Встановлюється організатор схеми.