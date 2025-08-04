Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
ГоловнаПраво

На Одещині судитимуть військового, який “поклеїв” товаришу липову” службою

Наприкінці 2022 року посадовець, щоб “допомогти” товаришу з мобілізацією, безпідставно оформив його механіком до себе у військову частину.

На Одещині судитимуть військового, який “поклеїв” товаришу липову” службою

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо колишнього командира однієї з військових частин Одеської області, який оформив знайомого на “липову” службу у свою частину.

Про це йдеться у пресрелізі ДБР.

Розслідування вели працівники ДБР у взаємодії з СБУ.

Наприкінці 2022 року посадовець, щоб “допомогти” товаришу з мобілізацією, безпідставно оформив його механіком до себе у військову частину. Товаришу понад пів року нараховувались виплати поки він насправді продовжував займатись своєю підприємницькою діяльністю в тилу.

Зловмисників викрили, наразі завдані збитки повністю відшкодовані державі.

Посадовець обвинувачується у зловживанні службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК України). Обвинувальний акт скерований до суду.

Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies