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Судитимуть посадовицю банку, яка допомогла вивести $20 млн "Укртатнафти"

Вона внесла неправдиві відомості у контракти та знищила оригінальні документи. 

Судитимуть посадовицю банку, яка допомогла вивести $20 млн "Укртатнафти"
Фото: З відкритих джерел

До суду скерували справу посадовиці банку, яка допомогла незаконно вивести 20 млн доларів нафтопереробної компанії.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора. У Бюро економічної безпеки стверджують, що йдеться про схему виведення коштів із рахунків "Укртатнафти".

"Прокурори Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно заступника керівника департаменту одного з комерційних банків. Посадовицю обвинувачують у приховуванні злочину, внаслідок якого з рахунку великої нафтопереробної компанії, що наразі перебуває у державній власності, незаконно вивели 20 млн доларів США", – йдеться у повідомленні. 

У перший день повномасштабного вторгнення РФ до України організована група осіб, очолювана членом наглядової ради підприємства, використовуючи підроблений контракт на постачання сирої нафти та фіктивні рахунки на оплату, незаконно перерахувала вказану суму на рахунок підконтрольної йому іноземної компанії.

Співучасницею злочину стала посадовиця банку, яка, зловживаючи своїм службовим становищем, внесла неправдиві відомості до копії підробленого контракту про нібито його завчасне надходження до банку. Крім того, вона знищила оригінали справжнього контракту та платіжних документів, що забезпечило прикриття незаконної транзакції.

Раніше іншим учасникам цієї оборудки вже повідомили про підозру. Вони переховуються за кордоном та оголошені у міжнародний розшук.

  • Ще у 2023 році головбух “Укртатнафти” отримала підозру у справі про привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом компанії.
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