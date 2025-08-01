​​САП подала позов про конфіскацію у подружжя київських суддів квартири і двох паркомісць

Спецілізована антикорупційна прокуратура (САП) подала позов про стягнення у дохід держави активів подружжя київських суддів: квартири і двох паркомісць.

Про це йдеться у повідомленні САП і Центру протидії корупції.

Як зазначили у ЦПК, йдеться про суддю Подільського суду Києва Лесю Будзан і її чоловіка, суддю Шевченківського суду Києва Андрія Анохіна.

"Прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами НАЗК та на підставі самостійно одержаних доказів заявлено позов про визнання необґрунтованими активів на загальну суму 7 323 545 грн, якими користується родина суддів районних судів м. Києва, і їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація)", – зазначила прокуратура.

Йдеться про частину квартири вартістю 6 159 790 грн, паркомісце вартістю 622 200 грн та частину іншого паркомісця вартістю 541 556 грн, які розташовані в елітному житловому комплексі м. Києва. Частину цього активу придбали родичі суддів, проте подружжя прямо чи опосередковано може розпоряджатися цим майном. За даними ЦПК, йдеться про брата судді Анохіна та його дружину.

З'ясували, що вартість набутих у 2022–2023 роках активів, що зазначена в договорах купівлі-продажу, значно занижена, а їхня реальна ціна вдвічі більша. Проаналізувавши доходи і видатки суддів та їхніх родичів, встановили, що неможливо набути це майно за рахунок законних доходів.

"Зважаючи на викладене, прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом. За заявою прокурора судом у порядку забезпечення позову накладено арешт на предмет позову", – додали у САП.

25 липня колегія суддів у складі Олега Федорова, Лариси Задорожної і Ярослава Шкодіна наклали арешт на квартиру та обидва паркомісця.

Про результати розгляду цивільної справи повідомлять додатково.

У ЦПК додали, що суддя Будзан також вказує в декларації кімнату в Києві. За 2024 рік сумарний дохід суддівського подружжя склав близько 2,7 млн грн.