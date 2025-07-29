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Зеленський підписав закон, за яким люди віком від 60 років можуть укласти контракт для служби в ЗСУ

Контракт укладатимуть на один рік з можливістю продовження, а випробовувальний термін триватиме 2 місяці.

Зеленський підписав закон, за яким люди віком від 60 років можуть укласти контракт для служби в ЗСУ
Фото: Міноборони

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 13229 про внесення змін до Закону "Про військовий обовʼязок і військову службу". Цей документ дозволяє людям віком від 60 років укладати контракт на проходження військової служби.

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Про це йдеться у картці законопроєкту. 

Контракт можна буде укласти, якщо кандидатів визнають придатними до служби за станом здоровʼя. Також буде потрібна письмова згода командира військової частини. Якщо кандидат є офіцером, то його кандидатуру погоджуватиме Генеральний штаб або орган управління іншого військового формування.

Кандидати можуть претендувати на посади рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу (за умови, що вони були звільнені з військової служби після 01 січня 2015 року). 

Люди укладатимуть контракт на рік із можливістю продовження, але проходитимуть двомісячний випробувальний термін. Якщо вони не відповідатимуть вимогам, то контракт розриватимуть достроково.

Після завершення воєнного стану контракт розриватимуть автоматично. Підставами для дострокового розірвання є непроходження випробування і службова невідповідність.

Порядок погодження кандидатур, а також перелік документів, необхідних для їх розгляду, визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України.

  • За цей законопроєкт Верховна рада голосувала у червні. 
  • А "Судово-юридична газета" раніше писала, що хоча законопроєкт розроблявся за участі Міноборони, однак саме міністерство у своєму висновку висловило багато зауважень, з яких випливає, що цей законопроєкт фактично у такому вигляді не підтримується.
  • Як вказано у зауваженнях міністерства, на думку авторів законопроекту, доцільно залучати осіб віком від 60 років на небойові посади, де фізичне навантаження не є значним, але необхідні досвід, знання тощо.
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