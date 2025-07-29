СБУ повідомила, що запобігла замаху на командира "Вовків Да Вінчі" Сергія Філімонова

Для ліквідації командира росіяни "втемну" завербували жителя Дніпропетровщини під виглядом роботи на СБУ.

Служба безпеки України повідомила, що запобігла замовному вбивству командира 108-го окремого батальйону ЗСУ "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова. Замах на нього готувала ФСБ.

Як зазначили у Службі безпеки, для вчинення злочину російська спецслужба завербувала жителя Дніпропетровщини під виглядом роботи на СБУ.

"Агентурні операції «під чужим прапором» – це досить нова тактика для російської спецслужби. Під час вербувальних бесід представники фсб видають себе за співробітників Служби безпеки і ставлять завдання агентам нібито в інтересах України", – наголосили у спецслужбі.

Саме на такий "гачок" потрапив учасник АТО з Кам’янського, який був упевнений, що за дорученням СБУ має знешкодити коригувальника, котрий працює на РФ, а не українського військового командира.

Чоловіку в одній із соцмереж зателефонувала представниця російської спецслужби, яка видала себе за співробітницю Служби безпеки України. У процесі розмови вона повідомила, що інтернет-магазин, де фігурант раніше замовляв медичні препарати, нібито фінансує війська РФ. Цю вигадану інформацію вона використала для звинувачення українця у "державній зраді" та повідомила про нібито відкриту проти нього кримінальну справу.

Щоб посилити психологічний тиск, представники фсб надіслали чоловіку підроблену повістку про виклик на допит до СБУ. Після цього йому запропонували начебто "співпрацю" зі Службою в обмін на закриття кримінальної справи. Для цього фігуранту надіслали анкету про прийом до СБУ і наказали прибути до Києва.

Фото: СБУ Фейкова анкета

Куратори від ФСБ маніпулювали патріотичними переконаннями українця, який щиро вважав, що допомагає українській спецслужбі боротися з ворогом. У листуванні зі своїм зв’язковим чоловік писав, що готовий знищувати окупантів – навіть ціною власного життя.

Після прибуття до Києва завербованому поставили завдання: орендувати квартиру в житловому комплексі, де, за версією ФСБ, проживав український військовий командир, якого планували ліквідувати, і почати стеження за автомобілем Сергія Філімонова.

При цьому співробітник ФСБ представив українського військового як "зрадника", що нібито наводить удари по Києву. Після одного з масованих ракетних ударів по столиці куратор переконував фігуранта, що відповідальність за це несе "об’єкт", за яким він стежить.

Завербований регулярно надсилав куратору фотозвіти про візуальне спостереження: фотографії з двору будинку та опис переміщень військового. Згодом куратор з ФСБ передав фігуранту координати схрону на околиці Києва, де було заховано автоматичну зброю. Отримавши автомат Калашникова, чоловік продовжив стеження, а згодом отримав вказівку ліквідувати українського воїна.

Фото: СБУ Вилучений автомат Калашникова

Оперативники СБУ затримали завербованого, коли він виходив на вулицю зі спорядженою зброєю.

Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон, з якого фігурант листувався з куратором з ФСБ. Затриманому повідомили про підозру за ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання зброї та боєприпасів.

У СБУ нагадали, що представники Служби безпеки не наймають людей телефоном, не пропонують виконувати протиправні дії та не ставлять сумнівних завдань. СБУ діє винятково в межах чинного законодавства України.

У разі отримання підозрілої повістки або контактів із невідомими особами, які представляються працівниками СБУ, потрібно негайно повідомили про це на гарячу лінію СБУ 0 800 501 482 або в чат-бот "Спали ФСБшника".

Операції Росії "під чужим прапором"