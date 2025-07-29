НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
Patriot і проблема США
Patriot і проблема США
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни завдали ракетно-дронового удару по Україні, ППО знешкодила 32 БпЛА

Ворог запустив 37 безпілотників та дві балістичні ракети. 

Росіяни завдали ракетно-дронового удару по Україні, ППО знешкодила 32 БпЛА
Фото: Сили оборони Півдня

Російська армія атакувала Україну 37 безпілотниками та двома балістичними ракетами. ППО знешкодила 32 дрони.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Про це інформують Повітряні сили. 

"У ніч на 29 липня (із 21.40 28 липня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської обл., рф, ТОТ Криму, а також 37-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Гвардійське - ТОТ Криму", – йдеться у повідомленні. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряна оборона збила/подавила 32 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.

Зафіксували влучання 5 БпЛА та 2 ракет у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Фото: Повітряні сили

  • Уночі росіяни поцілили по виправній колонії на Запоріжжі. Там 16 загиблих і 35 поранених.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies