Росіяни завдали ракетно-дронового удару по Україні, ППО знешкодила 32 БпЛА

Ворог запустив 37 безпілотників та дві балістичні ракети.

Російська армія атакувала Україну 37 безпілотниками та двома балістичними ракетами. ППО знешкодила 32 дрони.

Про це інформують Повітряні сили.

"У ніч на 29 липня (із 21.40 28 липня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської обл., рф, ТОТ Криму, а також 37-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Гвардійське - ТОТ Криму", – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряна оборона збила/подавила 32 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.

Зафіксували влучання 5 БпЛА та 2 ракет у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Фото: Повітряні сили