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Мешканця Херсонщини підозрюють у збуті зброї та зберіганні боєприпасів

Чоловік знаходив зброю та боєприпаси у місцях колишнього розміщення окупантів, зазначили в поліції.

Мешканця Херсонщини підозрюють у збуті зброї та зберіганні боєприпасів
Мешканця Херсонщини підозрюють у збуті зброї та зберіганні боєприпасів
Фото: Поліція Херсонщини

Поліцейські підозрюють мешканця Бериславщини Херсонської області у збуті зброї та зберіганні боєприпасів.

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Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Фігурант відшукував у місцях колишнього розміщення окупантів стрілецьку зброю та боєприпаси з метою їх подальшого продажу”, - йдеться у повідомленні.

Вдома у чоловіка поліцейські вилучили:

  • ручний гранатомет,
  • два постріли до гранатомету,
  • майже 1,1 тис. набоїв до автоматичної стрілецької зброї,
  • три міни та 43 мінні підривачі,
  • два корпуси гранати РГН,
  • три корпуси гранати РГО,
  • 15 корпусів гранати РГД-5,
  • 14 корпусів гранати Ф-1,
  • сім запалів до гранат,
  • майже шість кілограмів пороху
  • снаряд калібру 23 мм.
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