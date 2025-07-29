Чоловік знаходив зброю та боєприпаси у місцях колишнього розміщення окупантів, зазначили в поліції.

Мешканця Херсонщини підозрюють у збуті зброї та зберіганні боєприпасів

Поліцейські підозрюють мешканця Бериславщини Херсонської області у збуті зброї та зберіганні боєприпасів.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Фігурант відшукував у місцях колишнього розміщення окупантів стрілецьку зброю та боєприпаси з метою їх подальшого продажу”, - йдеться у повідомленні.

Вдома у чоловіка поліцейські вилучили: