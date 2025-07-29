Мешканця Херсонщини підозрюють у збуті зброї та зберіганні боєприпасів

Поліцейські підозрюють мешканця Бериславщини Херсонської області у збуті зброї та зберіганні боєприпасів.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.
“Фігурант відшукував у місцях колишнього розміщення окупантів стрілецьку зброю та боєприпаси з метою їх подальшого продажу”, - йдеться у повідомленні.
Вдома у чоловіка поліцейські вилучили:
- ручний гранатомет,
- два постріли до гранатомету,
- майже 1,1 тис. набоїв до автоматичної стрілецької зброї,
- три міни та 43 мінні підривачі,
- два корпуси гранати РГН,
- три корпуси гранати РГО,
- 15 корпусів гранати РГД-5,
- 14 корпусів гранати Ф-1,
- сім запалів до гранат,
- майже шість кілограмів пороху
- снаряд калібру 23 мм.