Президент підписав зміни до закону про виплати одноразової грошової допомоги військовим і їх родинам

Володимир Зеленський підписав зміни до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (№ 13168).

Про це зазначено у картці документа на сайті парламенту.

Цей закон Рада проголосувала ще 16 липня.

Закон уточнює деякі норми, пов’язаних з регламентуванням виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям на пероід воєнного стану у разі їх загибелі (смерті) під час перебування у полоні, а також в разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності.

Міноборони раніше пояснювало що відповідно до нових змін члени сімей військовослужбовців, які загинули в полоні в період дії воєнного стану, отримуватимуть одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн грн.

Закон тепер чітко визначає право на отримання такої допомоги. При цьому норма не поширюється на тих, хто добровільно здався в полон росіянам.

Зміни до закону, які підписав Зеленський, також збільшили з трьох місяців до одного року термін, протягом якого можуть бути здійснені виплати в разі отримання військовослужбовцем поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання під час виконання ним обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності, а також особою, звільненою з військової служби, яка частково втратила працездатність внаслідок зазначених причин.

Також закон змінив порядок визначення розміру виплат військовим при зміні групи інвалідності.