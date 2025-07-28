Кислиця: під час третього раунду в Стамбулі за "інтелігентною упаковкою" містився той самий токсичний зміст

Від російської сторони цього разу не було якихось некоректних або занадто емоційних підходів.

Росіяни зрозуміли, що агресивна тактика під час переговорів з Україною не працює, але під час третього раунду в Стамбулі за "інтелігентною упаковкою" був присутній той самий токсичний зміст.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив перший заступник міністра закордонних справ, член делегації Сергій Кислиця.

Сергій Кислиця зазначив, що російська переговорна група поводилася значно стриманіше на перемовинах у Стамбулі, адже за дві попередні зустрічі у Туреччині росіяни зрозуміли, що погрози та "емоційні наїзди на українську сторону не дають свого результату".

Кислиця зазначає, що від російської сторони цього разу не було якихось некоректних або занадто емоційних підходів. "Але можу сказати з усією відповідальністю, що в цій "інтелігентній" упаковці містився той самий токсичний і отруйний зміст", – каже дипломат.

"В чому трагізм ситуації, що ви сидите навпроти стіни людей, які не мають жодних моральних запобіжників, які перевертають все догори дриґом, які апелюють до християнських цінностей і підходів, які говорять про те, що необхідно покласти край цій кровавій бійні. Ну, вибачте, ви її розв'язали, ви є катами, ви є злочинцями, і ви закликаєте нас, українську делегацію, покласти край цій війні", — каже дипломат, — Ну, вибачте, ви її розв'язали, ви є катами, ви є злочинцями, і ви закликаєте нас, українську делегацію, покласти край цій війні".