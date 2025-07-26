ЦПД: РФ поширює фейк з перекрученими словами глави МЗС Туреччини щодо "погодження" зустрічі Зеленського й Путіна

Відповіді від російської сторони щодо пропозиції української делегації у Стамбулі, не надійшло.

Російська пропаганда поширює у мережі маніпулятивне повідомлення з перекрученими словами міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана про нібито досягнуту домовленість щодо зустрічі Президента України Володимира Зеленського з лідером РФ Володимиром Путіним.

Про це розповіли у Центрі протидії дезінформації.

"Заявляється, що зустріч буцімто вже погоджена. Насправді очільник МЗС Туреччини в інтерв’ю телеканалу NTV заявив, що сторони погоджуються з необхідністю такої зустрічі. Іншого він не казав", –ідеться у повідомленні ЦПД.

У ЦПД нагадують, що під час переговорів у Стамбулі українська делегація запропонувала провести зустріч лідерів до кінця серпня.

"Однак наразі жодної відповіді від російської сторони не надійшло", – заявили в установі.

У ЦПД закликали медіа перевіряти першоджерела та відповідально ставитися до формулювання заголовків і зазначили, що подібні неточності можуть зіграти на руку ворожій пропаганді та дати їй привід для маніпуляцій і спотворення фактів.

Напередодні Ердоган заявив, що спробує вмовити президента США Дональда Трампа, очільника України Володимира Зеленського та президента Кремля Владіміра Путіна провести спільну зустріч у Стамбулі.