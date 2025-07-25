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Від 500 до 1000 дронів-перехоплювачів щодня: Зеленський анонсував технологічну Ставку

Також Президент анонсував "більше неприємностей" для росіян.

Від 500 до 1000 дронів-перехоплювачів щодня: Зеленський анонсував технологічну Ставку
Фото: ОПУ

Під час вечірнього звернення президент Зеленський розповів про результати засідання Ставки Головнокомандувача. 

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"Були доповіді наших розвідок – Служби зовнішньої розвідки України та ГУР – про виклики, які є на літо – осінь, про наміри Росії. Ми детально говорили, на які загрози треба відповідати. Була доповідь щодо оперативної ситуації, доповідав Головком Олександр Сирський. Усі оперативні напрямки, Покровськ передусім – найбільше уваги. Сумщина – продовжуємо діяти в прикордонні", – каже Президент.

Також під час засідання міністр оборони доповів щодо надходження допомоги від наших партнерів – "ми забезпечуємо надійний рух зброї для українських воїнів". 

Президент анонсував створення Технологічної Ставки, яка стосуватиметься саме дронів: "є затверджений план – вийти на кількість 500–1000 перехоплювачів на добу, це дуже непросто. На добу у визначений термін, і це персональна відповідальність усіх залучених наших посадовців".

Також Зеленський відвідав одну з компаній – виробників дронів-перехоплювачів. "Я дуже подякував команді – дуже крута команда виробників. Я вдячний розробникам і всім розробникам, хто просуває саме цю тему, робить її більш масштабною конкретно у військах, у нашій обороні. Контрактуємо все, що можемо –  максимально. Всі виробництва дронів – усіх типів дронів – ми забезпечуємо фінансами".
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