Зеленський пояснив відсутність обговорення перед підписанням скандальних змін про НАБУ і САП зосередженістю на війні

Президент Володимир Зеленський пояснив відсутність обговорення закону про підпорядкування НАБУ і САП генпрокурору до того, як він його підписав, зосередженістю на війні. На зустрічі з журналістами 24 липня він сказав, що, “напевно”, треба було робити діалог.

Зеленський вважає важливим, що “суспільство говорить”. І додав, що люди мають право сказати те, що думають.

“Люди сказали – все повинно бути за законом. Для мене було дуже важливо, щоб ми адекватно почули, відреагували. Люди попросили змін. Ми відреагували”, – сказав він.

Президент вважає, що Верховна Рада ухвалить поданий ним законопроєкт про зміни в антикорупційне законодавство.

Про сам законопроєкт Зеленський зазначив, що він базується на основних принципах незалежності антикорупційних органів.

“Є нові норми в цьому законопроекті, які про захист від впливу Російської Федерації, передусім через кейси, які відбулися з деякими представниками НАБУ. Мова зокрема про детектор брехні для всіх співробітників антикорупційних органів, правоохоронних органів, це і Нацполіція, і ДБР, які мають родичів з Росії або в Росії. Є пропозиція, що раз на два роки вони будуть проходити детектор. Всі правоохоронці і всі антикорупціонери повинні бути в рівних умовах”, – сказав президент.

Він запевнив, що антикорупційні органи генеральному прокурору підпорядковуватися не будуть.

Підпорядкування НАБУ і САП генпрокурору

Після дня масових обшуків у детективів, зокрема по справах про ДТП 2021 і 2023 років, на засіданні правоохоронного комітету ВР до законопроєкту, що ніяк не стосується НАБУ і САП, внесли правки. Ці правки передбачають право генпрокурора забирати в НАБУ справи, призначати прокурорів на власний розсуд і загалом роблять фактичним керівником його, а не керівника САП, якого обирають на конкурсі. Володимир Зеленський казав, що ці зміни треба для "очистки" від росіян НАБУ. Деякі звинувачення окремих співробітників стосувалися ймовірної роботи на ворога. Суд уже обрав запобіжні заходи двом співробітникам Бюро, яким інкримінують співпрацю з ворогом. Керівництво НАБУ запевняло, що воно готове до співпраці в питанні очищення своїх лав від ворожих "кротів".

Директор НАБУ Семен Кривонос сказав LB, що інформація про підготовку кампанії проти Бюро була ще місяць тому. І вже тоді було відомо, що можливі силові дії або зміни до законодавства.

Зміни ухвалили з порушенням регламенту, наголошував нардеп Ярослав Железняк. Вже того ж дня документ підписали і спікер Ради, і президент, і його одразу опублікували в газеті "Голос України". Тож він уже чинний.

Після масових протестів в різних містах, які президент у перший їх день в зверненні ніяк не прокоментував, влада пообіцяла внести зміни. Володимир Зеленський 23 липня анонсував новий законопроєкт, напрацьований спільно з главами НАБУ, САП і правоохоронних органів. Уже 24 липня його текст був готовий і його внесли до Верховної Ради. Він передбачає, що генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами САП їхніх повноважень. Передати справи з НАБУ може тільки керівник САП, а не сам генпрокурор, і тільки через об'єктивні причини". В НАБУ і САП загалом законопроєктом задоволені.

Також у ВР внесений депутатський законопроєкт про скасування скандальних змін.

Голосувати за законопроєкт Володимира Зеленського мають наступного тижня.