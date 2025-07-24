Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський своїм указом №546/2025 змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача.
“Увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Свириденко Юлію Анатоліївну — Прем’єр-міністра України”, - йдеться у документі.
Крім того, Зеленський затвердив Координатором Ставки Рустема Умєрова.
Також президент затвердив у персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача:
Михайла Федорова — першого віце-прем’єр-міністра України — міністра цифрової трансформації України;
Денис Шмигаля — міністра оборони України;
Зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача Володимир Зеленський вивів Германа Сметаніна та Олександра Литвиненка.
- Нагадаємо, Зеленський призначив Рустема Умєрова секретарем РНБО і озвучив для нього завдання на цій посаді. Згодом Умєров анонсував аудит виконання рішень Ставки Верховного головнокомандувача.