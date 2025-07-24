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Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача

До Ставки введено Юлію Свириденко.

Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський своїм указом №546/2025 змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача.

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“Увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Свириденко Юлію Анатоліївну — Прем’єр-міністра України”, - йдеться у документі.

Крім того, Зеленський затвердив Координатором Ставки Рустема Умєрова.

Також президент затвердив у персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача:

Михайла Федорова — першого віце-прем’єр-міністра України — міністра цифрової трансформації України;

Денис Шмигаля — міністра оборони України;

Зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача Володимир Зеленський вивів Германа Сметаніна та Олександра Литвиненка.
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