Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача

Зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача Володимир Зеленський вивів Германа Сметаніна та Олександра Литвиненка.

Також президент затвердив у персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача:

Крім того, Зеленський затвердив Координатором Ставки Рустема Умєрова .

“Увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Свириденко Юлію Анатоліївну — Прем’єр-міністра України”, - йдеться у документі.

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