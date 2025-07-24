Кандидатуру Олександра Цивінського на посаду голови БЕБ повторно подали до Кабміну

Керівник підрозділу детективів НАБУ переміг у конкурсі, але отримав відмову від уряду.

Комісія з добору директора Бюро економічної безпеки повторно надіслала до Кабінету Міністрів документи щодо переможця конкурсу Олександра Цивінського, таким чином знову номінувавши його на посаду.

Інформацію підтвердив сам Цивінський на своїй сторінці у Facebook. Він заявив, що очікує на законну та зважену позицію уряду та зокрема новопризначеної прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

За словами посадовця, у відповідь на його запити державні органи не надали жодної інформації щодо будь-яких "безпекових ризиків", які стали формальною причиною того, що 7 липня Кабмін відмовився призначити Цивінського очільником БЕБ. За відсутності об'єктивних перешкод уряд зобов'язаний виконати вимоги закону та затвердити кандидатуру переможця конкурсу.

Олександр Цивінський працює керівником підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України. Він керував операцією "Чисте місто", під час якої було викрито земельні та бюджетні корупційні порушення з боку київських чиновників.