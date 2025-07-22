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БЕБ викрила підпільне виробництво сигарет у дитячому таборі на Волині

Виробництво облаштував місцевий житель і залучив двох спільників.

БЕБ викрила підпільне виробництво сигарет у дитячому таборі на Волині
Фото: БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки у Волинській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо групи осіб, які незаконно виготовляли та реалізовували тютюнові вироби.

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Про це повідомила пресслужба БЕБ.

За даними слідства, місцевий житель облаштував підпільне виробництво сигарет у приміщенні їдальні колишнього дитячого табору, що розташований у Луцькому районі. До незаконної діяльності фігурант залучив двох спільників.

Сигарети виготовляли за допомогою спеціального обладнання, а складники та сировину замовляли через інтернет. Готову продукцію фасували у пачки, на які наносили підроблені акцизні марки, надруковані на звичайному принтері. Після цього фальсифікат продавали.

Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання, сировину та готову продукцію. Загальна вартість вилучених товарів - близько 800 тисяч гривень. Наразі все майно заарештовано.

Детективи повідомили про підозру фігурантам справи у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 204 Кримінального кодексу (незаконне виготовлення, зберігання, транспортування, збут підакцизних товарів, вчинене організованою групою). Крім того, організатору незаконної діяльності інкриміновано ч. 1 ст. 199 (виготовлення та використання підроблених марок акцизного податку). 

Обвинувальний акт щодо трьох підозрюваних скеровано до суду. 
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