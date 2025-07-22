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УШПС виключила зі спільноти шістьох нардепів, які підтримали позбавлення незалежності НАБУ і САП

"Це увійде в політичну історію України як приклад неабиякої політичної короткозорості та пострілу самому собі у ногу".

УШПС виключила зі спільноти шістьох нардепів, які підтримали позбавлення незалежності НАБУ і САП
Ілюстративне фото
Фото: facebook/Ruslan Stefanchuk

Українська школа політичних студій виключила зі спільноти шістьох народних депутатів, які 22 липня підтримали законопроєкт №12414 з правками, що фактично підпорядковують незалежні антикорупційні органи генеральному прокурору.

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Про це йдеться в повідомленні УШПС у фейсбуці.

"Сьогоднішнє голосування у Верховній Раді було дуже показове. Ухвалення законопроєкту №12414 в рекордно стислі терміни фактично ліквідує незалежність не лише НАБУ та САП, а й будь-якого прокурора. Таким чином ми повернулись до статус-кво 2012 року, коли «справедливість» була суто номінальною категорією, а прокурорська вертикаль була радше інструментом політичного впливу. Це увійде в політичну історію України як приклад неабиякої політичної короткозорості та пострілу самому собі у ногу", - йдеться в повідомленні. 

УШПС зазначила, що виключила із спільноти депутатів - випускників, які проголосували за цей законопроєкт:

  • Олександр Дануца (випускник 2008 року),
  • Сергій Євтушок (випускник 2011 року),
  • Дмитро Кисилевський (випускник 2017 року),
  • Марія Мезенцева (випускниця 2018 року),
  • Дмитро Наталуха (випускник 2018 року),
  • Таміла Ташева (випускниця 2021 року).

"Ми цінуємо внесок кожного та кожної у попередні роки, але в питаннях фундаментальних цінностей компромісу бути не може. Дякуємо кожному і кожній, хто не голосував за знищення більш ніж 10-річної роботи з розбудови незалежності правосуддя", - додали в УШПС.
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