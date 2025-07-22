УШПС виключила зі спільноти шістьох нардепів, які підтримали позбавлення незалежності НАБУ і САП

"Це увійде в політичну історію України як приклад неабиякої політичної короткозорості та пострілу самому собі у ногу".

Українська школа політичних студій виключила зі спільноти шістьох народних депутатів, які 22 липня підтримали законопроєкт №12414 з правками, що фактично підпорядковують незалежні антикорупційні органи генеральному прокурору.

Про це йдеться в повідомленні УШПС у фейсбуці.

"Сьогоднішнє голосування у Верховній Раді було дуже показове. Ухвалення законопроєкту №12414 в рекордно стислі терміни фактично ліквідує незалежність не лише НАБУ та САП, а й будь-якого прокурора. Таким чином ми повернулись до статус-кво 2012 року, коли «справедливість» була суто номінальною категорією, а прокурорська вертикаль була радше інструментом політичного впливу. Це увійде в політичну історію України як приклад неабиякої політичної короткозорості та пострілу самому собі у ногу", - йдеться в повідомленні.

УШПС зазначила, що виключила із спільноти депутатів - випускників, які проголосували за цей законопроєкт:

Олександр Дануца (випускник 2008 року),

Сергій Євтушок (випускник 2011 року),

Дмитро Кисилевський (випускник 2017 року),

Марія Мезенцева (випускниця 2018 року),

Дмитро Наталуха (випускник 2018 року),

Таміла Ташева (випускниця 2021 року).

"Ми цінуємо внесок кожного та кожної у попередні роки, але в питаннях фундаментальних цінностей компромісу бути не може. Дякуємо кожному і кожній, хто не голосував за знищення більш ніж 10-річної роботи з розбудови незалежності правосуддя", - додали в УШПС.