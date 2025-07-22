УШПС виключила зі спільноти шістьох нардепів, які підтримали позбавлення незалежності НАБУ і САП

Українська школа політичних студій виключила зі спільноти шістьох народних депутатів, які 22 липня підтримали законопроєкт №12414 з правками, що фактично підпорядковують незалежні антикорупційні органи генеральному прокурору.
Про це йдеться в повідомленні УШПС у фейсбуці.
"Сьогоднішнє голосування у Верховній Раді було дуже показове. Ухвалення законопроєкту №12414 в рекордно стислі терміни фактично ліквідує незалежність не лише НАБУ та САП, а й будь-якого прокурора. Таким чином ми повернулись до статус-кво 2012 року, коли «справедливість» була суто номінальною категорією, а прокурорська вертикаль була радше інструментом політичного впливу. Це увійде в політичну історію України як приклад неабиякої політичної короткозорості та пострілу самому собі у ногу", - йдеться в повідомленні.
УШПС зазначила, що виключила із спільноти депутатів - випускників, які проголосували за цей законопроєкт:
- Олександр Дануца (випускник 2008 року),
- Сергій Євтушок (випускник 2011 року),
- Дмитро Кисилевський (випускник 2017 року),
- Марія Мезенцева (випускниця 2018 року),
- Дмитро Наталуха (випускник 2018 року),
- Таміла Ташева (випускниця 2021 року).
"Ми цінуємо внесок кожного та кожної у попередні роки, але в питаннях фундаментальних цінностей компромісу бути не може. Дякуємо кожному і кожній, хто не голосував за знищення більш ніж 10-річної роботи з розбудови незалежності правосуддя", - додали в УШПС.
- Сьогодні Верховна Рада підтримала закон, правки до якого скасовують незалежність НАБУ та САП, – документ уже передали на підпис президенту. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "НАБУ і САП втрачають незалежність". LB.a отримав дані про поіменне голосування народних депутатів за фактичну передачу незалежних антикорупційних органів НАБУ і САП під контроль генерального прокурора. Ми опублікували список поіменно по фракціях.
- На ситуацію вже відреагували посли "Великої сімки": основні фінансові донори України мають "серйозні занепокоєння" і хочуть поговорити з керівництвом уряду. Висловилися також і в Єврокомісії - українській владі нагадали, що значна фінансова підтримка залежить від реформ.
- Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос висловила стурбованість голосуванням Верховної Ради за законопроєкт, що обмежує незалежність і назвала це "кроком назад".
- НАБУ і САП розслідують корупцію, зокрема - у вищих ешелонах влади. З останніх справ – розслідування щодо колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова. За даними "Української правди", НАБУ і САП також "наблизилися" і до іншої людини з найближчого оточення президента Володимира Зеленського – бізнесмена з групи "Приват" і співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча (про підозру йому не повідомляли).