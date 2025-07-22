Кривонос: до детективів НАБУ застосували надмірну фізичну силу і чинили перешкоди, аби вони не могли зняти побої

Під час учорашніх обшуків до детективів Національного антикорупційного бюро було застосовано надмірну фізичну силу, а також чинилися перешкоди, щоб вони не могли зняти побої.

Про це сьогодні на брифінгу заявив директор НАБУ Семен Кривонос, передає кореспондент LB.ua.

За його словами, ці детективи не затримані, але до них "було застосовано надмірний фізичний вплив при проведенні відповідних обшуків".

"Ми процесуально оформлюємо ці всі речі, тому я не не можу багато про це говорити”, – сказав Кривонос.

"Фактично, троє зі співробітників, у яких проводився обшук, попередньо, отримали тілесні ушкодження різної ступені тяжкості. І вчора весь день вони не могли зняти побої, тому що я знаю, що проводилася з медичними закладами відповідна робота для того, щоб не приймати детективів для того, щоб фактично зафіксувати ступінь тілесний ушкоджень. Оце факт, який я можу з вами зараз сказати", - зазначив директор НАБУ.

За його словами, це — оперативна інформація. Цю роботу проводили на рівні керівників одного з підрозділів Київської міської державної адміністрації.

"Учора після проведення обшуку детективи, які не були затримані і до яких була застосована сила, звернулися до низки медичних закладів, і їм відмовляли або неохоче йшли на те, щоби зафіксувати ступінь тілесних ушкоджень. За нашою інформацією, яку я зараз не можу детально розкривати, проводилася робота з керівниками відповідних лікувальних закладів для того, щоб не приймати співробітників НАБУ для фіксування тілесних ушкоджень. Поїхали наші детективи знімати побої - і там почалися перешкоди... За нашою інформацією, вказівки йшли від одного із підрозділів КМДА", - сказав Кривонос.

21 липня СБУ та Офіс генпрокурора провели масові обшуки у співробітників НАБУ, а згодом повідомили двом топпосадовцям про підозру у зв'язках з Росією. Паралельно з цим ДБР вручило підозри трьом посадовцям НАБУ за аварії, що сталися у 2021-му та 2023 роках. Також СБУ почала позапланову перевірку дотримання держтаємниці у САП.

Кривонос допускає подальший тиск на нього та керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратур, у тому числі - проведення слідчих дій і відкриття справ.

22 липня Верховна Рада підтримала закон, правки до якого скасовують незалежність НАБУ та САП, – документ уже передали на підпис президенту. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "НАБУ і САП втрачають незалежність". Також LB.ua отримав дані про поіменне голосування народних депутатів за фактичну передачу незалежних антикорупційних органів НАБУ і САП під контроль генерального прокурора. Ми опублікували список поіменно по фракціях.

НАБУ і САП розслідують корупцію, зокрема - у вищих ешелонах влади. З останніх справ – розслідування щодо колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова. За даними "Української правди", НАБУ і САП також "наблизилися" і до іншої людини з найближчого оточення президента Володимира Зеленського – бізнесмена з групи "Приват" і співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча (про підозру йому не повідомляли).