Вирубка лісів в Карпатах зі збитками на 56 млн грн: посадовцю філії ДП «Ліси України» повідомлено про підозру

У матеріалах справи йдеться про незаконну вирубку майже 3400 дерев різних порід.

Посадовцю філії ДП «Ліси України» повідомлено про підозру у справі щодо масштабної схеми вирубки лісів в Українських Карпатах зі збитками на 55,8 млн гривень, передає Офіс Генпрокурора.

За матеріалами слідства, у період 2023-2024 років на території Лазещинського лісництва, яке є філією «Ясінянське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України» незаконно вирубано майже 3400 дерев різних порід. Загальна сума завданих довкіллю збитків становить майже 55,8 мільйонів гривень, що підтверджено висновком експертизи.

Встановлено, що до цього призвела службова недбалість посадовця Лазещинського лісництва. Його дії кваліфіковано як службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Наразі прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Закарпатської обласної прокуратури направила до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Викриття протиправної діяльності здійснювалося Управлінням стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР НПУ спільно із слідчими територіального управління ДБР.

Правоохоронці нагадали, що в жовтні 2024 року правоохоронці викрили організовану групу, яка здійснювала масштабні незаконні вирубки лісу в одному з урочищ на території Ясінянської громади Рахівського району. Деревину доставляли до пилорам і готували до продажу по Україні. Крім того, збували на місці за готівку, не маючи жодних підтверджуючих документів про її походження. Обвинувальний акт стосовно учасників організованої групи, перебуває розгляді в Рахівському районному суді.

Нагадаємо, раніше ДБР затримало керівника “Ліси України” за підозрою у незаконному збагачені на майже 8 млн грн.