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ДБР затримало керівника “Ліси України” за підозрою у незаконному збагачені на майже 8 млн грн

Законні доходи посадовця не могли покрити навіть третину витрат: за рік він став власником елітної нерухомості в центрі Києва, 8 земельних ділянок, вантажного автотранспорту, а також значно примножив грошові активи на банківських рахунках.

ДБР затримало керівника “Ліси України” за підозрою у незаконному збагачені на майже 8 млн грн

Державне бюро розслідувань затримало керівника державного підприємства “Ліси України” за підозрою в незаконному збагаченні на суму понад 7 мільйонів 900 тисяч гривень, повідомили у правоохоронному органі.

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Під час досудового розслідування встановлено, що лише за один рік ‒ 2021-й ‒ він фактично став власником елітної нерухомості в центрі Києва, 8 земельних ділянок, вантажного автотранспорту, а також значно примножив грошові активи на банківських рахунках.

Посадовець вдався до складної схеми легалізації, залучивши близьке оточення. Елітну квартиру на Печерську, вартістю понад 9 мільйонів гривень, було оформлено на його близького товариша, який фактично не мав стосунку до придбання. Усі переговори з продавцем, вибір об’єкта, укладання договорів і розрахунки проводила дружина підозрюваного, діючи від імені “номінального” власника.

“Схожі дії були вжиті й щодо оформлення земельних ділянок та транспорту ‒ використано підставних осіб та фіктивні договори. Більшість платежів здійснювались готівкою або з рахунків третіх осіб”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Водночас законні доходи посадовця не могли покрити навіть третину витрат, а підтверджену різницю між офіційними статками та реальними активами слідство оцінило у щонайменше 7 млн 925 тис. грн.

Посадовця затримано за підозрою у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).

Санкція передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

  • Раніше співробітники ДБР затримали та повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Центрального лісового офісу ДП "Ліси України" у незаконному збагаченні на понад 38 млн грн.
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