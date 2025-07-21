ДБР затримало керівника “Ліси України” за підозрою у незаконному збагачені на майже 8 млн грн

Державне бюро розслідувань затримало керівника державного підприємства “Ліси України” за підозрою в незаконному збагаченні на суму понад 7 мільйонів 900 тисяч гривень, повідомили у правоохоронному органі.
Під час досудового розслідування встановлено, що лише за один рік ‒ 2021-й ‒ він фактично став власником елітної нерухомості в центрі Києва, 8 земельних ділянок, вантажного автотранспорту, а також значно примножив грошові активи на банківських рахунках.
Посадовець вдався до складної схеми легалізації, залучивши близьке оточення. Елітну квартиру на Печерську, вартістю понад 9 мільйонів гривень, було оформлено на його близького товариша, який фактично не мав стосунку до придбання. Усі переговори з продавцем, вибір об’єкта, укладання договорів і розрахунки проводила дружина підозрюваного, діючи від імені “номінального” власника.
“Схожі дії були вжиті й щодо оформлення земельних ділянок та транспорту ‒ використано підставних осіб та фіктивні договори. Більшість платежів здійснювались готівкою або з рахунків третіх осіб”, ‒ йдеться у пресрелізі.
Водночас законні доходи посадовця не могли покрити навіть третину витрат, а підтверджену різницю між офіційними статками та реальними активами слідство оцінило у щонайменше 7 млн 925 тис. грн.
Посадовця затримано за підозрою у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).
Санкція передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
- Раніше співробітники ДБР затримали та повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Центрального лісового офісу ДП "Ліси України" у незаконному збагаченні на понад 38 млн грн.