Парламент визнав депортацією примусове переселення українців з Польщі у 1944-1951 роках

Законопроєкт подали до ВР ще у вересні 2019 року.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944–1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки.

Законопроєкт №2038, який подали до ВР ще у вересні 2019 року, підтримали 284 народних депутати. Його передали на підпис спікеру ВР.

Документ передбачає офіційне визнання депортованими громадян України, які у 1944–1951 роках були примусово переселені з території Польщі до СРСР у межах т. зв. “обміну населенням” між УРСР і ПНР.

Законопроєкт визначає статус депортованих осіб та їхніх нащадків, гарантії державної підтримки, включно з соціальними пільгами, медичним обслуговуванням, збереженням історичної пам’яті. Також він передбачає обов’язок держави вшановувати пам’ять про ці події.

Кожної другої неділі вересня з 2018 року в Україні вшановують пам'ять депортованих українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.