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Від 2022 року ДБР розслідувало майже тисячу справ про ухилення від військової служби

Винесли вироки вже 119 особам. 

Від 2022 року ДБР розслідувало майже тисячу справ про ухилення від військової служби
Фото: З відкритих джерел

Від початку повномасштабного вторгненння ДБР розслідувало майже тисячу справ щодо ухилення від військової служби.

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Про це інформує пресслужба Бюро. 

"Під час повномасштабного вторгнення рф одним із основних напрямків роботи Державного бюро розслідувань є протидія ухиленням від військової служби. Нажаль, це явище стало досить поширеною практикою. Серед тих, хто ухиляється від служби в армії є і місцеві депутати, і чиновники, і громадські активісти", – зазначили у ДБР. 

Зокрема здійснювали досудове розслідування у 991 кримінальному провадженні щодо ухилення від військової служби (ст. 409 Кримінального кодексу України). За результатами розслідувань:

  • повідомлено про підозру – 329 особам
  • скеровано до суду – 286 обвинувальних актів
  • винесено вироки – 119 особам.

Фото: ДБР

  • Правоохоронці та співробітники Чернігівського прикордонного загону викрили осіб, які продавали посади у місцевих закладах освіти.
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