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На Дніпропетровщині викрили мережу фейкових брокерських “колл-центрів”

Правоохоронці провели обшуки в 25 приміщеннях на території області, зокрема, у містах Дніпро та Кам’янське.

На Дніпропетровщині викрили мережу фейкових брокерських “колл-центрів”

У Дніпропетровській області припинили діяльність організованої злочинної групи, що спеціалізувалася на шахрайстві у сфері фінансових послуг, зокрема – через діяльність псевдо-брокерських “колл-центрів”.

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Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Під виглядом брокерських компаній в мережі Інтернет вони організовували так звані “колл-центри”, які здійснювали фейкову діяльність, пов’язану з “інвестуванням”, “торгівлею на фондових біржах” та використанням криптовалютних платформ.

Фактично ж діяльність була спрямована на заволодіння коштами громадян.

Зловмисники:

  • викрадали або купували бази даних клієнтів банківських установ (установчі та контактні дані);
  • здійснювали масове розсилання SMS-повідомлень та дзвінки, під час яких, вдаючи із себе банківських працівників, повідомляли про «небезпечні операції» або «спроби несанкціонованого доступу»;
  • по заздалегідь підготовлених скриптах розмов із психологічним тиском виманювали у потерпілих номери банківських карток, CVV-коди, одноразові паролі та SMS-коди, також вводячи в оману громадян, змушували їх самостійно переказувати кошти на підконтрольні злочинній групі рахунки.

Кошти постраждалих перераховувалися на підставні рахунки та картки, а потім – обготівковувалися на території України. Частина коштів спрямовувалася за кордон.

Вчора 9 липня прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі співробітниками Державної прикордонної служби України провели обшуки в 25 приміщеннях на території Дніпропетровської області, зокрема, у містах Дніпро та Кам’янське.

Під обушків вилучили:

  • понад 1220 одиниць комп’ютерної техніки (системні блоки та ноутбуки),
  • автомобілі з встановленими засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ),
  • значні суми готівкових коштів;
  • різні підроблені посвідчення, зокрема ФСБ РБ, та інші речові докази, які мають значення для кримінального провадження.

Також під час проведення слідчих дій було зафіксовано факт перешкоджання законним діям прокурора. За цим фактом розпочато окреме кримінальне провадження.

Наразі досудове розслідування триває. Продовжується ідентифікація потерпілих, а також встановлення повного кола осіб, причетних до функціонування шахрайської мережі.
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