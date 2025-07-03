ВАКС зменшив заставу для дружини глави АМКУ Алли Кириленко

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) зменшила заставу для дружини голови Антимонопольного комітету (АМКУ) Алли Кириленко.

Про це пише громадська організація Transparency International Ukraine.

"Сьогодні АП ВАКС скасувала ухвалу, якою для дружини глави АМКУ Алли Кириленко була визначена застава в розмірі 9 млн грн, що у 37 разів перевищувало максимальні межі застави, і зменшила її — до 242 тис. грн", – йдеться у повідомленні.

Апеляція частково задовольнила клопотання сторони захисту і при цьому відмовила у задоволенні клопотання прокурорки, яким та просила навпаки збільшити заставу до 11 млн грн.

Аллу Кириленко підозрюють у пособництві в незаконному збагаченні її чоловіка, очільника АМКУ Павла Кириленка.

6 червня ВАКС обрав їй запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 9 млн грн. Напередодні НАБУ та САП повідомили про нову підозру самому Кириленку в недекларуванні майна, а також його дружині — в пособництві в незаконному збагаченні.

Детективи НАБУ та прокурори САП просили суд визначити їй заставу в розмірі 36 млн грн. Це – половина тієї суми, яка інкримінується слідством її чоловіку Павлу Кириленку.

Крім застави у 9 млн грн, яку вона повинна була внести протягом п’яти днів, слідчий суддя ВАКС заборонив без дозволу їй виїжджати з Києва та Київської області, зобов’язав здати на зберігання закордонні паспорти та прибувати за викликом до детективів та прокурорів.

Справа Кириленка