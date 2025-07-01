Зеленський підписав закон про виплату військовим компенсацій за невикористані відпустки

Йдеться як про основну, так і про додаткові відпустки.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон, що гарантує військовослужбовцям виплату грошової компенсації за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби.

Про це йдеться у картці документу.

У разі загибелі військовослужбовця компенсацію отримають особи, зазначені в його розпорядженні. Якщо таких немає, то кошти передадуть у спадщину.

Невикористані за час проходження військової служби дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також додаткової відпустки військовим, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А, I групи, та додаткової відпустки, що не були надані військовослужбовцям в особливий період з моменту оголошення мобілізації, підлягають грошовій компенсації, яка виплачується у рік звільнення військовослужбовців зі служби.

Цей Закон набирає чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування.