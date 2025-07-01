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Зеленський підписав закон про виплату військовим компенсацій за невикористані відпустки

Йдеться як про основну, так і про додаткові відпустки.

Зеленський підписав закон про виплату військовим компенсацій за невикористані відпустки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон, що гарантує військовослужбовцям виплату грошової компенсації за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби.

Про це йдеться у картці документу. 

У разі загибелі військовослужбовця компенсацію отримають особи, зазначені в його розпорядженні. Якщо таких немає, то кошти передадуть у спадщину.

Невикористані за час проходження військової служби дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також додаткової відпустки військовим, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А, I групи, та додаткової відпустки, що не були надані військовослужбовцям в особливий період з моменту оголошення мобілізації, підлягають грошовій компенсації, яка виплачується у рік звільнення військовослужбовців зі служби.

Цей Закон набирає чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування.

  • 13 березня народні депутати підтримали за основу законопроєкт, який передбачає виплату військовим компенсацій за невикористані відпустки.
  • Восени минулого року уряд затвердив змінений порядок виплат компенсації за невикористані дні відпустки для родин загиблих військових та поліцейських.
  • Раніше Верховна Рада України ухвалила закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. 
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