Зеленський підписав закон про виплату військовим компенсацій за невикористані відпустки

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон, що гарантує військовослужбовцям виплату грошової компенсації за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби.
Про це йдеться у картці документу.
У разі загибелі військовослужбовця компенсацію отримають особи, зазначені в його розпорядженні. Якщо таких немає, то кошти передадуть у спадщину.
Невикористані за час проходження військової служби дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також додаткової відпустки військовим, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А, I групи, та додаткової відпустки, що не були надані військовослужбовцям в особливий період з моменту оголошення мобілізації, підлягають грошовій компенсації, яка виплачується у рік звільнення військовослужбовців зі служби.
Цей Закон набирає чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування.
- 13 березня народні депутати підтримали за основу законопроєкт, який передбачає виплату військовим компенсацій за невикористані відпустки.
- Восени минулого року уряд затвердив змінений порядок виплат компенсації за невикористані дні відпустки для родин загиблих військових та поліцейських.
- Раніше Верховна Рада України ухвалила закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.