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Завершили розслідування справи про "відкати" керівникам "Київзеленбуду"

Справу передали до суду. 

Завершили розслідування справи про "відкати" керівникам "Київзеленбуду"
Справа "Київзеленбуду"
Фото: ДБР

Працівники ДБР завершили досудове розслідування масштабної корупційної схеми у комунальному об’єднанні "Київзеленбуд". Обвинувальний акт скерували до суду.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, в комунальному підприємстві діяла злочинна організація. До неї входили генеральний директор підприємства, його перший заступник, заступник начальника одного з профільних управлінь, а також інші працівники, які мали повноваження ухвалювати управлінські рішення.

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Посадовці систематично вимагали та отримували "відкати" у розмірі 15% від підприємців, що вигравали тендери на виконання робіт за бюджетні кошти.

Схема охоплювала практично всі підрядні організації, які співпрацювали з "Київзеленбудом", і, за попередніми даними, діяла за мовчазної згоди окремих представників міської влади.

Правоохоронці задокументували понад 7 фактів отримання хабарів на загальну суму 4 млн 115 тис. грн, а також задокументували 6 епізодів пропозицій хабарів на понад 11 млн 584 тисяч гривень. 

Фігурантам інкримінують участь у злочинній організації, одержання та вимагання неправомірної вигоди (ч. 2, 3 ст. 255, ч. 3, ч. 4 ст. 368 КК України).

Санкції статей передбачають до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Правоохоронці затримали керівників підприємства. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави по 51 млн 476 тис. грн кожному. На усе рухоме й нерухоме майно підозрюваних наклали арешт.

Справа "Київзеленбуду"

  • 12 березня прокуратура заявила про викриття злочинної організації на чолі із керівництвом "Київзеленбуду". Слідство встановило, що підрядники мали платити так звані "відкати" керівництву "Київзеленбуду" в розмірі 15 % від перерахованої їм суми за підписання актів прийому-передачі виконаних робіт. Про підозру повідомили 7 особам.
  • Серед підозрюваних – керівник "Київзеленбуду" та його перший заступник, які налагодили схему отримання грошей від підприємців. Також підозри отримали заступник начальника одного з управлінь КО "Київзеленбуд" та керівники чотирьох підприємств-підрядників, які погодилися платити "відкати", уклавши договори на проведення робіт.
  • У червні повідомили про підозру ще двом людям: керівнику КП, який виступав представником одного з підрядників, і самому підряднику.
  • Лише за лютий 2025 року задокументовано 5 випадків отримання від підприємців понад 3 млн гривень. Загальна сума, яку планували отримати члени організації за договорами 2024 року складала щонайменше 25 млн гривень.
  • Раніше джерела LB.ua повідомили, що правоохоронці затримали гендиректора “Київзеленбуду” Юрія Бахмата. Юрій Бахмат очолив КО "Київзеленбуд" у 2023, після переходу на іншу посаду попереднього директора Олексія Короля. До цього Бахмат працював два роки в департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
  • У правоохоронців часто виникають питання стосовно роботи КО "Київзеленбуд". Раніше мер Києві Віталій Кличко звільнив одного з директорів цього підприємства після внутрішніх перевірок. Інший підозрюваний у розкраданнях ексдиректор "Київзеленбуду" зараз є депутатом Кивїради (обраний по списку ОПЗЖ).
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