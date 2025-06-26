Завершили розслідування справи про "відкати" керівникам "Київзеленбуду"

Працівники ДБР завершили досудове розслідування масштабної корупційної схеми у комунальному об’єднанні "Київзеленбуд". Обвинувальний акт скерували до суду.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, в комунальному підприємстві діяла злочинна організація. До неї входили генеральний директор підприємства, його перший заступник, заступник начальника одного з профільних управлінь, а також інші працівники, які мали повноваження ухвалювати управлінські рішення.

Посадовці систематично вимагали та отримували "відкати" у розмірі 15% від підприємців, що вигравали тендери на виконання робіт за бюджетні кошти.

Схема охоплювала практично всі підрядні організації, які співпрацювали з "Київзеленбудом", і, за попередніми даними, діяла за мовчазної згоди окремих представників міської влади.

Правоохоронці задокументували понад 7 фактів отримання хабарів на загальну суму 4 млн 115 тис. грн, а також задокументували 6 епізодів пропозицій хабарів на понад 11 млн 584 тисяч гривень.

Фігурантам інкримінують участь у злочинній організації, одержання та вимагання неправомірної вигоди (ч. 2, 3 ст. 255, ч. 3, ч. 4 ст. 368 КК України).

Санкції статей передбачають до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Правоохоронці затримали керівників підприємства. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави по 51 млн 476 тис. грн кожному. На усе рухоме й нерухоме майно підозрюваних наклали арешт.

Справа "Київзеленбуду"