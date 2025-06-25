Ігор Ліскі про спецтрибунал: «Хочу подивитися, як Орбан вітатиметься з Путіним, коли той буде визнаний міжнародним злочинцем»

Але саме мовчання цивілізованого світу тоді, додає бізнесмен, відсутність належної реакції, проявів міжнародного права, дозволили російському президенту «тестувати» безкарність, безпринципність і цинічність ядерної держави, право сильного зараз. Створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочинів агресії проти України дає надію на відродження системи міжнародного права та моральних орієнтирів, заявив Ліскі під час дискусійної панелі «Трибунал для Путіна. Коли буде відновлено справедливість», яка проходила в рамках спільного проєкту LB.ua та EFI Group «Нова країна».

Розпочинаючи агресію 2014 року проти України, путінський режим ще побоювався відповіді цивілізованого світу, що змушувало його бути обережним — видумувати гібридні наративи на кшталт «вєжлівих людєй» чи «зелених чоловічків», вважає бізнесмен, голова інвестиційної компанії EFI Group Ігор Ліскі.

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Ліскі, голова наглядової ради інвестиційної кампанії EFI Group

«Сьогодні на наших очах руйнується світова система. Україна, Близький Схід — це тільки початок. Сполучені Штати Америки, як велика ядерна держава, дозволяють собі абсолютно цинічну гру — десь підігруючи, десь тиснучи, ніби їм можна трішки більше, ніж іншим. … Китай набереться сил і теж почне брати те, що погано лежить. А потім — Індія. І цей світ покотиться у прірву», — заявив Ігор Ліскі.

Тоді під загрозою опиняються усі невеликі держави, додав бізнесмен.

«Але створення цього трибуналу для мене — промінь надії, що є територія здорового глузду, територія дорослих, людей, які ще пам'ятають Першу, Другу світові війни. Ці мільйони жертв. Де є розуміння, що країни мають думати на два покоління вперед. Територія Європи є місцем тяжіння з міжнародними правилами гри. І це дає велику надію. Якщо маленькі країни не почнуть долучатися до цих здорових процесів, у них немає шансів вижити, вони зникнуть», — вважає Ігор Ліскі.

І так сталося, що саме Україна відіграє у цьому ключову, суб’єктну роль, додає він.

«Україна завжди була, наче у дитячому садочку, нас постійно повчали: тут у вас не те, то ви не вмієте, тут крадете, там у вас корупція, там ви не доросли. Але через біль, через цю історію, ми можемо мати моральне право визначати майбутнє цивілізованого світу», — зауважив бізнесмен.

Фото: Зоряна Стельмах

На думку Ігоря Ліскі, спецтрибунал щодо злочинів агресії проти України важливий одразу у кількох аспектах:

Легітимізація наших дій і нашої правоти. Зазвичай переможець визначає, хто правий, хто винний, але навіть якщо Росія не буде переможена, вважає бізнесмен, трибунал засвідчить наше історичне право, засвідчить, що ми — жертва, Росія — агресор.

Фіксація і юридична доведеність злочинів. «Всі злочини будуть описані, обґрунтовані, з доказами, в строгій юридичній формі. Зараз ми навіть уявити не можемо, наскільки це важливо. Важливо для наступних поколінь, особливо, розуміючи, якою сильною отрутою є пропаганда ворога. Тільки зараз, по крихтах ми розуміємо свою історію, яка була знищена. Починаючи з 17-х років, інколи навіть раніше. Знищена разом з архівами, з людьми, з цілими родинами, а їхні історії переписані», — зауважив Ліскі.

Відкритість міжнародному правосуддю. «Ми не боїмося говорити правду, ми не боїмося міжнародної підсудності. Можете уявити, щоб Росія віддала право щось говорити про Росію десь за кордоном? Це ж взагалі нонсенс. Тому що без контролю їхніх судів, правда, яка може вилізти, просто знищить фундамент цієї держави», — зауважив бізнесмен.

Віра у справедливість. На думку Ліскі, сподіватись і вірити під час боротьби дуже важливо. Він висловив упевненість, що ми доживемо до тих часів, коли побачимо злочинців на лаві підсудних — «можливо, старих і немічних, але вони здаватимуть своїх поплічників і розповідатимуть, як їх змушували, а вони нічого не знали й боялися».

Щеплення від націоналістичних, реваншистських, фашистських течій. «Вони нікуди не поділися у Європі. Зло, яке починається як національна ідея або «можем повторіть», або будь-яка нація є панівною, або наші «танки найбільш швидкі», є у кожній країні.

Але оцей справедливий, транспарентний, прозорий, міжнародний процес буде таким щепленням для цих європейських рухів. …Європейським політикам, які захочуть хайпувати на ідеї якоїсь інакшості або ручканні з Путіним, буде набагато складніше це робити», — зазначив Ліскі.

«...Хочу подивитися, як Орбан вітатиметься з Путіним, коли той буде визнаний міжнародним злочинцем, принаймні у європейському статусі», — додав він.

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Ліскі, голова наглядової ради інвестиційної кампанії EFI Group

Встановлення моральних орієнтирів. У період післяправди і процвітання штучного інтелекту, вважає бізнесмен, дуже важко спиратися на верифіковані дані. Робота ж трибуналу дасть однозначність в оцінках подій.

«Відповідь на питання, Путін злочинець чи ні, залежить від того, якою мовою питати. Але коли буде висновок міжнародного трибуналу — це буде основа, Вікіпедія. З цього закладається фундамент справедливості і морального орієнтира, який дуже важливий для існування Європи як території свободи, права і для України, яка є суб'єктною зараз у побудові цього для всього світу», — підкреслив Ігор Ліскі.