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Рада Європи підтримала створення Спецтрибуналу щодо злочинів РФ

Рішення ухвалили у Люксембурзі в рамках щорічного засідання Комітету міністрів Ради Європи.

Рада Європи підтримала створення Спецтрибуналу щодо злочинів РФ
Фото: coe.int

Комітет міністрів Ради Європи підтримав створення Спеціального трибуналу щодо злочинів російської агресії проти України.

Відповідне рішення ухвалили у середу в Люксембурзі в рамках щорічного засідання Комітету, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Ради Європи.

"Комітет міністрів Ради Європи сьогодні підтвердив свою непохитну відданість Україні на її шляху до справедливості та реконструкції, розпочавши процес створення спеціального трибуналу для злочину агресії", — ідеться в повідомленні.

Міністри Ради Європи доручили Генеральному секретарю Алену Берсе очолити процес створення спеціального трибуналу для злочину агресії в рамках Ради Європи шляхом укладення угоди з Україною.

"Міністри привітали поточні зусилля щодо досягнення угоди про створення Комісії з розгляду претензій для України, можливо, під егідою Ради Європи, та підтвердили свою рішучість забезпечити повернення українських дітей, незаконно депортованих або примусово переміщених Росією. Вони також наголосили на важливості посилення підтримки України, зокрема через План дій "Стійкість, відновлення та реконструкція 2023-2026", який дозволяє українській владі просунутися далі на шляху до вступу до Європейського Союзу", — наголошується у повідомленні.
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