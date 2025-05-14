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Рада закликала світ визнати депортацію кримських татар у 1944 році актом геноциду

Парламент також закликав підтримати тиск на РФ до повного дотримання міжнародного права і деокупації всіх українських територій, включно з Кримом.

Рада закликала світ визнати депортацію кримських татар у 1944 році актом геноциду
Фото: Суспільне Крим

Верховна Рада ухвалила постанову та звернулася до міжнародних партнерів щодо вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу та консолідації зусиль для припинення порушення прав і свобод кримськотатарського народу Російською Федерацією, повідомляє Укрінформ.

Законодавчу ініціативу № 13272 підтримали 310 народних депутатів.

Верховна Рада закликала уряди та парламенти іноземних держав, міжнародні організації та парламентські асамблеї вшанувати пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу, визнати депортацію 1944 року актом геноциду та об'єднати зусилля для припинення порушень прав кримських татар з боку Росії.

Парламент також закликав міжнародних партнерів долучатися до щорічного вшанування 18 травня, засудити злочини радянського тоталітарного режиму, які спричинили руйнування кримськотатарської ідентичності, а також підтримати тиск на РФ до повного дотримання міжнародного права і деокупації всіх українських територій, включно з Кримом.

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У документі наголошено на важливості припинення репресій у Криму, участі в Кримській платформі, скасуванні незаконної заборони Меджлісу, розвитку кримськотатарської мови та культури, звільненні політв’язнів, подоланні наслідків окупації, збереженні екології, підтримці кримськотатарських студій за кордоном, євроінтеграції України та зміцненні безпеки в Чорноморському регіоні.

Очікується, що ухвалення постанови сприятиме гідному вшануванню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, поширенню визнання іноземними державами трагічних подій 1944 року фактом геноциду кримськотатарського народу та консолідації міжнародних зусиль для припинення порушення прав і свобод кримськотатарського народу Російською Федерацією.
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