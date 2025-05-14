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Через агресію РФ на Харківщині за добу 2 людей загинули та ще 12 – поранені

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області та м. Харків. 

Через агресію РФ на Харківщині за добу 2 людей загинули та ще 12 – поранені
наслідки російської атаки
Фото: Харківська ОВА

За добу у Харківській області через агресію РФ 2 людей загинули та ще 12 – поранені. Ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів та м. Харків. 

Про це повідомили у ОВА. 

Внаслідок обстрілів у с. Нечволодівка Кіндрашівської громади загинули 80-річний чоловік і 70-річна жінка, а також постраждали жінки 88, 83 і 67 років та 69-річний чоловік. У м. Куп’янськ постраждали 56-річна жінка і 34-річний чоловік. У с. Старий Салтів поранені 63-річний і 35-річний чоловіки. У с. Руські Тишки Циркунівської громади зазнав поранень 51-річний чоловік. У с. Олександрівка Близнюківської громади постраждали 90-річна жінка та чоловіки 54 і 49 років.  

Ворог поцілив двома БпЛА типу «Молнія» по Холодногірському району Харкова. 

Росіяни застосували також по Харківщині різні види озброєння: 

  • 7 КАБ;
  • 3 БпЛА «Молнія»;
  • 2 БпЛА «Герань-2»;
  • 1 БпЛА «Ланцет»;
  • 3 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, 2 багатоквартирні будинки, 2 автомобілі;
  • у Чугуївському районі пошкоджено 2 автомобілі, екскаватор; 
  • у Харківському районі пошкоджено електромережі, приватний будинок;
  • у Богодухівському районі пошкоджено вантажний автомобіль;
  • у Лозівському районі пошкоджено приватний будинок.

На Харківському напрямку противник чотири рази проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тополі та Петрівка. 

На Куп’янському напрямку відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного та Загризового.
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