Зеленський розповів, про що збирається говорити з Путіним

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю низці західних ЗМІ анонсував дві ключові теми можливої розмови з російським диктатором Путіним у Туреччині 15 травня.

Як пише французьке видання Liberation, глава держави стверджує, що зустріч із кремлівським правителем має закінчитися "політичною перемогою" - припиненням вогню або обміном полоненими у форматі "всіх на всіх".

Зеленський переконаний, що неприїзд Путіна до Стамбула чи Анкари "виглядатиме як повна поразка".

Президент також закликав до надійного та збалансованого посередництва у переговорах, адже "українці не будуть довіряти росіянам, а росіяни не будуть довіряти українцям". Гарантом механізму контролю за дотриманням домовленостей Зеленський вважає Сполучені Штати. Він повторив сподівання, що Дональд Трамп приїде до Туреччини, що має "заохотити це зробити і Путіна".