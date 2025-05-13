“Білі янголи” евакуювали літніх людей з населених пунктів Лиманщини

Співробітники підрозділу “Білий Янгол” вивезли з-під обстрілів у Донецькій області шістьох літніх людей, які потребували медичної допомоги.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

Серед врятованих - 76-річна жителька Зарічного, яка пересувається лише за допомогою ходунків. Жінку тимчасово розмістили в пункті незламності, після цього вона вирушить до Полтавщини.

Також правоохоронці допомогли евакуювати з Лимана 71-річну маломобільну жінку та її сина, яких доставили до Дніпропетровської області.

Жінку з Ямполя, яка після інсульту перебувала у безпорадному стані, евакуювали на прохання сусідів. Вивезли з селища і іншого місцевого мешканця, який потребував медичної допомоги. Обох евакуйованих доправили до лікарні.

А евакуйована 71-річна жителька селища Дробишеве погодилася переїхати до доньки в Харків.

Поліцейські продовжують евакуаційні рейси на Лиманському напрямку. Звернутися по допомогу до групи “Білий Янгол” можна за телефоном: (066) 56 16 102.