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“Білі янголи” евакуювали літніх людей з населених пунктів Лиманщини

Поліцейські продовжують евакуаційні рейси на Лиманському напрямку.

“Білі янголи” евакуювали літніх людей з населених пунктів Лиманщини
“Білі янголи” евакуювали літніх людей з населених пунктів Лиманщини
Фото: Поліція Донеччини

Співробітники підрозділу “Білий Янгол” вивезли з-під обстрілів у Донецькій області шістьох літніх людей, які потребували медичної допомоги.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

Серед врятованих - 76-річна жителька Зарічного, яка пересувається лише за допомогою ходунків. Жінку тимчасово розмістили в пункті незламності, після цього вона вирушить до Полтавщини.

Також правоохоронці допомогли евакуювати з Лимана 71-річну маломобільну жінку та її сина, яких доставили до Дніпропетровської області.

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Жінку з Ямполя, яка після інсульту перебувала у безпорадному стані, евакуювали на прохання сусідів. Вивезли з селища і іншого місцевого мешканця, який потребував медичної допомоги. Обох евакуйованих доправили до лікарні.

А евакуйована 71-річна жителька селища Дробишеве погодилася переїхати до доньки в Харків.

Поліцейські продовжують евакуаційні рейси на Лиманському напрямку. Звернутися по допомогу до групи “Білий Янгол” можна за телефоном: (066) 56 16 102.
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