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Одна з компаній «Укроборонпрому» співпрацюме з іспанською Escribano для виробництва мінометів, боєприпасів та іншого озброєння

Також триває інтеграція іспанських бойових модулів у бронетехніку радянського зразка.

Одна з компаній «Укроборонпрому» співпрацюме з іспанською Escribano для виробництва мінометів, боєприпасів та іншого озброєння
підписання угоди
Фото: Укроборонпром

Одне з підприємств «Української оборонної промисловості» уклало меморандум про співпрацю з іспанською компанією Escribano. 

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

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Сторони домовилися про партнерство у виробництві баштових бойових модулів, мінометів, боєприпасів та іншого озброєння. Документ передбачає спільну розробку нових зразків продукції, ремонт і обслуговування вже існуючих модулів, а також можливість їхнього ліцензійного виробництва в Україні.

«Сучасні бойові модулі відіграють важливу роль у вогневій підтримці піхоти на полі бою. Вони ефективно борються з легкою ворожою бронетехнікою, живою силою, низкою повітряних цілей. Тому нам важливо мати додаткові потужності для їх розробки, виготовлення та відновлення», – заявив генеральний директор АТ «Українська оборонна промисловість» Олег Гуляк.

За інформацією «Укроборонпрому», зараз триває інтеграція іспанських бойових модулів у бронетехніку радянського зразка. Компанія закликає іноземних партнерів до розширення співпраці у сфері оборонної промисловості.

  • Також у Мадриді українська фірма «Практика» та іспанська компанія Tecnova S.L. підписали меморандум про взаєморозуміння щодо спільного виробництва бронетехніки. 
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