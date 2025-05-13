Єврокомісія розпочне роботу над 18-им пакетом санкцій проти Росії після затвердження 17-го

Європейська комісія готується до продовження санкційного тиску на Росію - після затвердження 17-го пакета санкцій ЄС розпочне роботу над наступним.
Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє «Європейська правда».
«З боку Єврокомісії ми, безумовно, готові продовжувати чинити тиск на Росію, зокрема, працюючи над новими санкціями», — сказав Домбровскіс.
Він зазначив, що одним із головних джерел доходів РФ залишається експорт викопного палива. За словами єврокомісара, ЄС уже заборонив імпорт російського вугілля, встановив цінову межу на нафту разом із партнерами по G7 і представив стратегію поетапної відмови від імпорту російського газу.
«Ми також працюємо над тим, щоб Росія не могла обходити цінову межу за допомогою тіньового флоту», — додав Домбровскіс.
Міністр фінансів Польщі Анджей Доманський, чия країна головує у Раді ЄС, наголосив на важливості обмеження експорту російських енергоносіїв як ключового елементу санкційного тиску.
«Ми готові працювати над продовженням тиску на Росію-агресора як у запровадженні нових санкцій, так і в посиленні їх імплементації та боротьбі з обходом», — заявив Доманський.
- Європейська комісія запропонувала 17-ий пакет санкцій проти Росії, який передбачає розширення списку фізичних осіб та внесення до нього понад 100 суден з так званого «тіньового флоту» Москви.
- Міністр закордонних справ Франції заявив раніше, що Євросоюз намагатиметься узгодити новий пакет санкцій у часі зі Сполученими Штатами.
- Угорщина наразі не виступає проти ухвалення 17-го пакету санкцій, тож його можуть офіційно затвердити цього місяця.