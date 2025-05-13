Святі ворота вічного Києва і ювілейний рік
Святі ворота вічного Києва і ювілейний рік
Українська розвідка розкрила деталі нової крилатої ракети РФ – S8000 "Бандероль"
Українська розвідка розкрила деталі нової крилатої ракети РФ – S8000 "Бандероль"
Жінка в церкві нехай мовчить? Чи справді християнство є чоловічою релігією?
Жінка в церкві нехай мовчить? Чи справді християнство є чоловічою релігією?
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Єрмак відповів, чи готова Україна спілкуватися з кимось, окрім Путіна
Єрмак відповів, чи готова Україна спілкуватися з кимось, окрім Путіна
Обшуки в керівників НГУ: НАБУ і САП не коментуватимуть слідчі дії, але нагадують, що вони не дорівнюють винуватості
Обшуки в керівників НГУ: НАБУ і САП не коментуватимуть слідчі дії, але нагадують, що вони не дорівнюють винуватості
Новим заступником начальника КМВА став офіцер Ігор Рева
Новим заступником начальника КМВА став офіцер Ігор Рева
Голова ДПС: «Часто з бізнесом бракує просто чесної розмови: "Ти тут трохи недоплатив. Вибач, маєш виправити. Така наша робота"»
Голова ДПС: «Часто з бізнесом бракує просто чесної розмови: "Ти тут трохи недоплатив. Вибач, маєш виправити. Така наша робота"»
Чому українці не люблять ходити до лікарів, але охоче п'ють “фуфломіцини” - пояснює професорка Марина Стародубська
Чому українці не люблять ходити до лікарів, але охоче п'ють “фуфломіцини” - пояснює професорка Марина Стародубська
ГоловнаСвіт

ЄС шукає можливість зупинити блокування Угорщиною переговорів щодо членства України

Якщо Угорщина зніме вето, Рада ЄС може ухвалити рішення про відкриття переговорних кластерів уже в червні.

ЄС шукає можливість зупинити блокування Угорщиною переговорів щодо членства України
Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Євросоюз обговорює механізми, які дозволять розпочати переговори про вступ України попри спротив Угорщини, передає Bloomberg із посиланням на джерела.

Під час закритого обговорення минулого тижня частина країн-членів закликала Єврокомісію вивчити можливість відкриття першої переговорної глави без згоди Будапешта.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Ірландський прем’єр Майкл Мартін заявив, що блок має обмежений простір для маневру в умовах зловживання правом вето.

«Є низка інструментів, які ми можемо використовувати, і ми не повинні боятися їх застосовувати», — сказав Мартін в інтерв’ю Euronews.

Єврокомісія вже готує звіт для Європейської ради щодо можливого початку переговорів з Україною та Молдовою. Якщо Угорщина зніме вето, Рада ЄС може ухвалити рішення про відкриття переговорних кластерів уже в червні. При цьому, як стверджують джерела, окремі етапи переговорів, зокрема, відкриття окремих глав, не потребують формального одностайного рішення.

Раніше Угорщина погодилася на старт переговорів у грудні 2023 року після того, як ЄС розблокував 10 млрд євро заморожених фондів.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан зробив протидію вступу України до ЄС однією з тем своєї виборчої кампанії. Він стверджує, що членство України «зруйнує» угорську економіку. Водночас суспільна думка в Угорщині щодо цього питання залишається розділеною.

На тлі дипломатичних зусиль США з досягнення миру між Києвом і Москвою, Вашингтон підтримує євроінтеграційний курс України. Президент Дональд Трамп публічно виступає за вступ України до ЄС, попри опір її вступу до НАТО.

  • У квітні Єврокомісія заявила, що скринінг законодавства України для вступу у ЄС завершиться восени 2025 року і що наразі опрацювали половину кластерів.
  • Також Україна та Угорщина з 12 травня мали почати регулярні консультації, щоб зняти занепокоєння Будапешта щодо євроінтеграції нашої держави. 
  • 1 травня стало відомо, що єврокомісарка з питань розширення Марта Кос провела розмову з віцепрем’єркою Стефанішиною і підтвердила «нашу підтримку відкриття Кластера 1 з Україною і Молдовою одночасно і якнайшвидше».
  • Згодом Ольга Стефанішина заявила, що вдалося досягнути домовленості з Єврокомісією та державами-членами ЄС щодо одночасного відкриття всіх переговорних напрямків щодо вступу України в Євросоюз.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies