ЄС шукає можливість зупинити блокування Угорщиною переговорів щодо членства України

Євросоюз обговорює механізми, які дозволять розпочати переговори про вступ України попри спротив Угорщини, передає Bloomberg із посиланням на джерела.
Під час закритого обговорення минулого тижня частина країн-членів закликала Єврокомісію вивчити можливість відкриття першої переговорної глави без згоди Будапешта.
Ірландський прем’єр Майкл Мартін заявив, що блок має обмежений простір для маневру в умовах зловживання правом вето.
«Є низка інструментів, які ми можемо використовувати, і ми не повинні боятися їх застосовувати», — сказав Мартін в інтерв’ю Euronews.
Єврокомісія вже готує звіт для Європейської ради щодо можливого початку переговорів з Україною та Молдовою. Якщо Угорщина зніме вето, Рада ЄС може ухвалити рішення про відкриття переговорних кластерів уже в червні. При цьому, як стверджують джерела, окремі етапи переговорів, зокрема, відкриття окремих глав, не потребують формального одностайного рішення.
Раніше Угорщина погодилася на старт переговорів у грудні 2023 року після того, як ЄС розблокував 10 млрд євро заморожених фондів.
Прем’єр-міністр Віктор Орбан зробив протидію вступу України до ЄС однією з тем своєї виборчої кампанії. Він стверджує, що членство України «зруйнує» угорську економіку. Водночас суспільна думка в Угорщині щодо цього питання залишається розділеною.
На тлі дипломатичних зусиль США з досягнення миру між Києвом і Москвою, Вашингтон підтримує євроінтеграційний курс України. Президент Дональд Трамп публічно виступає за вступ України до ЄС, попри опір її вступу до НАТО.
- У квітні Єврокомісія заявила, що скринінг законодавства України для вступу у ЄС завершиться восени 2025 року і що наразі опрацювали половину кластерів.
- Також Україна та Угорщина з 12 травня мали почати регулярні консультації, щоб зняти занепокоєння Будапешта щодо євроінтеграції нашої держави.
- 1 травня стало відомо, що єврокомісарка з питань розширення Марта Кос провела розмову з віцепрем’єркою Стефанішиною і підтвердила «нашу підтримку відкриття Кластера 1 з Україною і Молдовою одночасно і якнайшвидше».
- Згодом Ольга Стефанішина заявила, що вдалося досягнути домовленості з Єврокомісією та державами-членами ЄС щодо одночасного відкриття всіх переговорних напрямків щодо вступу України в Євросоюз.