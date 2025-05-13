ЄС шукає можливість зупинити блокування Угорщиною переговорів щодо членства України

Якщо Угорщина зніме вето, Рада ЄС може ухвалити рішення про відкриття переговорних кластерів уже в червні.

Євросоюз обговорює механізми, які дозволять розпочати переговори про вступ України попри спротив Угорщини, передає Bloomberg із посиланням на джерела.

Під час закритого обговорення минулого тижня частина країн-членів закликала Єврокомісію вивчити можливість відкриття першої переговорної глави без згоди Будапешта.

Ірландський прем’єр Майкл Мартін заявив, що блок має обмежений простір для маневру в умовах зловживання правом вето.

«Є низка інструментів, які ми можемо використовувати, і ми не повинні боятися їх застосовувати», — сказав Мартін в інтерв’ю Euronews.

Єврокомісія вже готує звіт для Європейської ради щодо можливого початку переговорів з Україною та Молдовою. Якщо Угорщина зніме вето, Рада ЄС може ухвалити рішення про відкриття переговорних кластерів уже в червні. При цьому, як стверджують джерела, окремі етапи переговорів, зокрема, відкриття окремих глав, не потребують формального одностайного рішення.

Раніше Угорщина погодилася на старт переговорів у грудні 2023 року після того, як ЄС розблокував 10 млрд євро заморожених фондів.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан зробив протидію вступу України до ЄС однією з тем своєї виборчої кампанії. Він стверджує, що членство України «зруйнує» угорську економіку. Водночас суспільна думка в Угорщині щодо цього питання залишається розділеною.

На тлі дипломатичних зусиль США з досягнення миру між Києвом і Москвою, Вашингтон підтримує євроінтеграційний курс України. Президент Дональд Трамп публічно виступає за вступ України до ЄС, попри опір її вступу до НАТО.