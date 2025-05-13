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Трамп приземлився у Саудівській Аравії з першим великим дипломатичним візитом під час свого другого терміну

Американського лідера на злітній смузі зустрів спадкоємний принц Мухаммед ібн Салман.

Трамп приземлився у Саудівській Аравії з першим великим дипломатичним візитом під час свого другого терміну
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп приземлився у Саудівській Аравії з першим великим дипломатичним візитом під час свого другого терміну, повідомляє BBC.

Американського лідера на злітній смузі зустрів спадкоємний принц Мухаммед ібн Салман.

Трамп сподівається забезпечити значні нові інвестиції в США під час чотириденної поїздки до Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ.

Пізніше в Ер-Ріяді заплановано розкішну державну вечерю.

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Президент також зробив Саудівську Аравію першим великим візитом за свій перший термін, порушивши традицію відвідування президентами США Великої Британії, Канади чи Мексики. Трамп відвідає країни Перської затоки протягом наступних чотирьох днів для двосторонніх переговорів.

Ключовим напрямком поїздки буде забезпечення значних нових інвестицій для економіки США. Забезпечення нових інвестицій у США з країн Перської затоки, зокрема з їхніх державних фондів суверенного багатства, допоможе Трампу просигналізувати вдома, що його порядок денний “Америка понад усе” дає результати.

Ця ініціатива відбувається на тлі економічних труднощів, оскільки нові імпортні тарифи Трампа значно порушили світову торгівлю, довіру до американців та саму економіку США.

  • Окрім Саудівської Аравії, Трамп відвідає Об’єднані Арабські Емірати та Катар.
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