До США прибули десятки білих південноафриканців, яким нададуть статус біженців

Президент Дональд Трамп заявив, що розгляд заяв на набуття статусу біженця для африканерської меншини країни було прискорено, оскільки вони стали жертвами "расової дискримінації".

Група з 59 білих південноафриканців прибула до США, де їм нададуть статус біженця, пише BBC.

Президент Дональд Трамп заявив, що розгляд заяв на набуття статусу біженця для африканерської меншини країни було прискорено, оскільки вони стали жертвами «расової дискримінації». Уряд ПАР відкинив звинувачення.

Обробка заяв біженців у США часто займає місяці, навіть роки, але для цієї групи процедуру прискорили. Агентство ООН у справах біженців підтвердило, що воно не брало участі у перевірці, як це зазвичай буває. На пряме запитання, чому заяви африканерів про надання притулку були опрацьовані швидше, ніж заяви інших груп, Трамп відповів, що відбувається “геноцид” і що “білі фермери”, зокрема, зазнають нападів.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса сказав, що сказав Трампу під час телефонної розмови, що оцінка ситуації США була “неправильною”.

“Біженець ‒ це той, хто змушений залишити свою країну через страх політичних переслідувань, релігійних переслідувань чи економічних переслідувань. І вони не підходять під цей опис”, ‒ сказав Рамафоса.

США розкритикували внутрішню політику ПАР, звинувативши уряд у вилученні землі у білих фермерів без будь-якої компенсації.

У січні президент Рамафоса підписав спірний закон, що дозволяє уряду вилучати приватну землю без компенсації за певних обставин, коли це вважається “справедливим і відповідальним громадським інтересам”. Але уряд заявляє, що жодна земля поки що не була конфіскована відповідно до цього закону.

У Південній Африці спостерігається розчарування через повільні темпи земельної реформи за три десятиліття після закінчення апартеїду расистської системи. Хоча чорношкірі південноафриканці становлять понад 90% населення, їм належить лише 4% усієї приватної землі, згідно зі звітом за 2017 рік.

Один із найближчих радників Трампа, уродженець Південної Африки Ілон Маск, раніше заявляв, що в Південній Африці стався “геноцид білих людей”, і звинувачував уряд у ухваленні “расистських законів про власність”.

Твердження про геноцид білих людей були широко дискредитовані.