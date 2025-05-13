The Guardian: посадовці ЄС поїдуть до Туреччини, аби в разі провалу переговорів передати Трампу сигнал, що Росія не хоче миру

Допис американського президента Дональда Трампа про те, що Україна повинна негайно почати мирні переговори з Росією, поставив під загрозу, а, можливо, і зірвав європейський план переконати США запровадити санкції проти росіян за відмову від 30-денного припинення вогню. Про це з посиланням на європейських дипломатів пише The Guardian.

За їхніми словами, Путін зробив пропозицію зустрічі між Росією та Україною у четвер, 15 травня, аби не відчужити Трампа та уникнути європейського тиску на американського президента на тему нових обмежувальних заходів. При цьому західні дипломати на умовах анонімності сказали, що в них нема підстав вірити у можливу змову Путіна і Трампа.

Учора уряд Німеччини повідомив, що якщо Росія до кінця доби не погодиться на повне припинення вогню, то стартує розробка нових санкцій. Але геймчейнджером були б американські санкції, а не європейські, не лише через економічний вплив, а й як політичний символ, що Трамп розуміє Росію як єдину перешкоду до миру.

Невідомо, чи полетить до Стамбула Дональд Трамп, якого туди вчора запросив президент України і який послався на те, що він має багато зустрічей і поки не знає, де буде того дня. Але 15 травня в Туреччині перебуватиме американський держсекретар Марко Рубіо і, можливо, деякі європейські посадовці.

"Якщо Путін зволікатиме з припиненням вогню або переговори у Стамбулі зриваються, метою буде повернутися до Трампа та закликати його визнати, що Путін зацікавлений не у справедливому мирі, а лише в капітуляції України", – повідомили журналісти цілі поїздки європейців.

Спроба припинення вогню і зустріч у Стамбулі

10 травня до України приїхали лідери країн "коаліції охочих": французький президент Еммануель Макрон, польський прем'єр-міністр Дональд Туск, голова уряду Великої Британії Кір Стармер та німецький канцлер Фрідріх Мерц. За результатами зустрічі з українським президентом і спільного дзвінка Дональду Трампу вони висунули Росії вимогу повністю припинити вогонь із 12 травня, понеділка, інакше вони запустять в роботу новий санкційний пакет. Не лише європейський, а й американський, який був підготовлений сенатором Ліндсі Гремом.

Замість того, щоб погодитися на пропозицію, російський очільник серед ночі оголосив, що пропонує Україні провести 15 травня перемовини у Стамбулі.

Українська позиція полягала в тому, що спочатку – припинення вогню, а вже потім – зустріч. Це підтримали і європейці. Але не Трамп, який опублікував допис з вимогою до України негайно погодитися на зустріч із Росією.

Відповідь не забарилася: того ж вечора Володимир Зеленський оголосив, що 15 числа буде чекати в Туреччині особисто на Володимира Путіна. Кремль дотепер уникає відповіді, чи Путін поїде.

Учора увечері Зеленський сказав, що очікує в Туреччині не лише на Путіна. Він сказав, що всім дуже хотілося би побачити там і Трампа.