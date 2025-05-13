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За добу росіяни поранили на Херсонщині двох людей, серед них - дитина

Російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. 

За добу росіяни поранили на Херсонщині двох людей, серед них - дитина

За минулу добу на Херсонщині через російську агресію дві людини дістали поранення, з них - одна дитина.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували: Антонівка, Садове, Білозерка, Станіслав, Новодмитрівка, Широка Балка, Дар'ївка, Черешеньки, Берислав, Зміївка, Козацьке, Веселе, Осокорівка, Нововоронцовка, Гаврилівка, Дудчани, Бургунка, Велетенське, Іванівка, Інгулець, Костирка, Микільське, Миколаївка, Михайлівка, Новоолександрівка, Новотягинка, Ольгівка, Понятівка, Придніпровське, Саблуківка, Токарівка, Тягинка, Урожайне та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, -  пошкодили 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили поштове відділення, господарчу споруду, складські приміщення, гаражі та приватні автомобілі. 

Як повідомлялося, учора, 12 травня, в  Білозерці постраждала 10-річна дитина. Через російський снаряд вона опинилася під завалами будинку. 
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