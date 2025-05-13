Двох кліриків УПЦ (МП) взяли під варту через переправлення чоловіка за кордон

Західне регіональне управління Державної прикордонної служби повідомило у Facebook про обрання запобіжного заходу для двох кліриків УПЦ (МП), які організували незаконне переправлення військовозобов'язаного за кордон на Закарпатті.

Служителів московського патріархату затримали на гарячому при отриманні ними неправомірної вигоди у розмірі 10 тисяч доларів. Це сталося в зоні відповідальності відділення інспекторів Мукачівського прикордонного загону.

Зловмисникам повідомили про підозру, а напередодні Воловецький районний суд ухвалив рішення про взяття їх під варту на 60 діб. Запобіжний захід передбачає можливість внесення застави у розмірі 212 та 243 тисячі гривень відповідно.

Якщо у судовому порядку буде доведено провину кліриків, їм загрожує позбавлення волі терміном від семи до дев'яти років.