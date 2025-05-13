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Двох кліриків УПЦ (МП) взяли під варту через переправлення чоловіка за кордон

Отримали від "замовника" 10 тисяч доларів.

Двох кліриків УПЦ (МП) взяли під варту через переправлення чоловіка за кордон
Фото: ДПСУ

Західне регіональне управління Державної прикордонної служби повідомило у Facebook про обрання запобіжного заходу для двох кліриків УПЦ (МП), які організували незаконне переправлення військовозобов'язаного за кордон на Закарпатті.

Служителів московського патріархату затримали на гарячому при отриманні ними неправомірної вигоди у розмірі 10 тисяч доларів. Це сталося в зоні відповідальності відділення інспекторів Мукачівського прикордонного загону.

Зловмисникам повідомили про підозру, а напередодні Воловецький районний суд ухвалив рішення про взяття їх під варту на 60 діб. Запобіжний захід передбачає можливість внесення застави у розмірі 212 та 243 тисячі гривень відповідно. 

Якщо у судовому порядку буде доведено провину кліриків, їм загрожує позбавлення волі терміном від семи до дев'яти років.
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