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В ОСУВ "Хортиця" спростували інформацію щодо захоплення росіянами села Котлярівка на межі з Дніпропетровщиною

У селищі тривають бої.

В ОСУВ "Хортиця" спростували інформацію щодо захоплення росіянами села Котлярівка на межі з Дніпропетровщиною
селище Котлярівка
Фото: DeepState

У Силах оборони спростовують інформацію РФ щодо начебто захоплення ворогом населеного пункту Котлярівка на Покровському напрямку, що на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Там тривають бої.

Про це Суспільне Донбас телефоном повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Віктор Трегубов

Сьогодні росЗМІ з посилання міноборони РФ повідомило про захоплення села Котлярівка на Донеччині. Водночас, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявляє — у селищі наразі тривають бої.

За даними аналітичного центру DeepState, армія РФ зайняла частину селища 5 травня. З того дня лінія боєзіткнення цьому районі не змінювалась.

селище Котлярівка
Фото: DeepState
селище Котлярівка

Селище Котлярівка Покровського району розташоване в трьох з половиною кілометрів від лінії фронту. На мапі DeepState за 10 лютого на цьому напрямку лінія бойового зіткнення знаходилась за 4,6 кілометра від лінії зіткнення.

  • За даними Генштабу від початку доби на Покровському напрямку ворог здійснив 29 штурмових дій, зокрема і в Котлярівці. Сили оборони відбили 23 штурми РФ, бої тривають.
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