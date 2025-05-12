Від початку доби ворог здійснив 69 штурмів по всій лінії фронту, — Генштаб

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів та вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. На цей час відбулося 69 бойових зіткнень.

Про це ідеться у зведенні Генштабу.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Архипівка, Клюси Чернігівської області; Проходи, Олександрівка, Старикове, Братениця, Марчихина Буда, Славгород Сумської області. Авіаудару зазнали Бояро-Лежачі Сумської області.

Одну атаку ворога відбивають українські захисники поблизу Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку загарбницька армія здійснила дві атаки на позиції українців, в напрямках Піщаного та Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог сім разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Зелений Гай, Греківка, Рідкодуб, Торське, Колодязі, Зелена долина та в напрямку Ольгівки, два боєзіткненя тривають.

На Сіверському напрямку противник проводив п’ять наступальних дій в районах Білогорівки та Григорівки, одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають дві штурмові дії російських загарбників. Ворог намагається прорватися в районах Васюківки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили одну атаку окупантів поблизу Диліївки.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 29 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Нова Полтавка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та в напрямках Зорі і Попового Яру. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 23 атаки противника. Авіаударів зазнали Полтавка та Покровськ.

На Новопавлівському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах Костянтинополя, Багатиря, Роздольного, Зеленого Поля, Новосілок, Вж тривають дотепер.

Крім того, ворог завдав 5 авіаційних ударів, скинувши 10 КАБ, та здійснив 161 артилерійський обстріл, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.

На решті напрямків — без особливих змін.