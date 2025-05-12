Від початку доби ворог здійснив 69 штурмів по всій лінії фронту, — Генштаб

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів та вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. На цей час відбулося 69 бойових зіткнень.
Про це ідеться у зведенні Генштабу.
Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Архипівка, Клюси Чернігівської області; Проходи, Олександрівка, Старикове, Братениця, Марчихина Буда, Славгород Сумської області. Авіаудару зазнали Бояро-Лежачі Сумської області.
Одну атаку ворога відбивають українські захисники поблизу Вовчанська на Харківському напрямку.
На Куп’янському напрямку загарбницька армія здійснила дві атаки на позиції українців, в напрямках Піщаного та Новоосинового.
На Лиманському напрямку ворог сім разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Зелений Гай, Греківка, Рідкодуб, Торське, Колодязі, Зелена долина та в напрямку Ольгівки, два боєзіткненя тривають.
На Сіверському напрямку противник проводив п’ять наступальних дій в районах Білогорівки та Григорівки, одне боєзіткнення досі триває.
На Краматорському напрямку українські захисники відбивають дві штурмові дії російських загарбників. Ворог намагається прорватися в районах Васюківки та Часового Яру.
На Торецькому напрямку наші захисники відбили одну атаку окупантів поблизу Диліївки.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 29 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Нова Полтавка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та в напрямках Зорі і Попового Яру. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 23 атаки противника. Авіаударів зазнали Полтавка та Покровськ.
На Новопавлівському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах Костянтинополя, Багатиря, Роздольного, Зеленого Поля, Новосілок, Вж тривають дотепер.
Крім того, ворог завдав 5 авіаційних ударів, скинувши 10 КАБ, та здійснив 161 артилерійський обстріл, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.
На решті напрямків — без особливих змін.