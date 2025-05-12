Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Обшуки у Нацгвардії: у МВС відсторонили шістьох посадовців
Обшуки у Нацгвардії: у МВС відсторонили шістьох посадовців
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
Папа Римський Лев XIV звинуватив Росію в імперіалістичному вторгненні в Україну та злочинах проти людяності
Папа Римський Лев XIV звинуватив Росію в імперіалістичному вторгненні в Україну та злочинах проти людяності
МЗС України відреагувало на жорстке затримання у центрі Будапешта українського ексдипломата за “шпигунство”
МЗС України відреагувало на жорстке затримання у центрі Будапешта українського ексдипломата за “шпигунство”
Жінка в церкві нехай мовчить? Чи справді християнство є чоловічою релігією?
Жінка в церкві нехай мовчить? Чи справді християнство є чоловічою релігією?
Трамп: Україна має погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у Туреччині
Трамп: Україна має погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у Туреччині
У Київській держадміністрації дали чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
У Київській держадміністрації дали чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
ГоловнаСуспільствоПодії

Біля Києва викрили підпільну тютюнову фабрику, на якій щодня виготовляли до 60 000 пачок сигарет

Виготовлену продукцію організатори реалізовували по всій Україні.

Біля Києва викрили підпільну тютюнову фабрику, на якій щодня виготовляли до 60 000 пачок сигарет
Викритий підпільний цех із виготовлення сигарет
Фото: Нацполіція

У Київській області викрили підпільну тютюнову фабрику, на якій щодня виготовляли до 60 000 пачок сигарет. 

Про це повідомили у пресслужбах БЕБ та Нацполіції

Фабрика, яку обладнали на колишній свинячій фермі, знаходилася за 120 км від Києва, у Білоцерківському районі. До організації "виробництва" причетні мешканці Київської та Черкаської областей. 

Орендоване приміщення ділки обладнали кількома промисловими виробничими лініями, потужності яких дозволяли щодоби отримувати понад 60 000 пачок сигарет. 

Сигарети без марок акцизного податку продавали під виглядом продукції відомих брендів. Реалізовували товар  переважно на території Київщини, а також  відправляли покупцям за допомогою відомого поштового оператора, відділення якого було розташовано в кілометрі від нелегального цеху.

До 60 млн грн прибутку на місяць отримували організатори нелегального бізнесу, при цьому вони не сплачували жодних податків. Відтак бюджет не доотримав близько 12 000 000 гривень.

Для знешкодження підпільної діяльності співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та БЕБ провели спільні заходи. За їх результатами вилучили майна на 60 млн грн:

  • лінії для повного циклу виробництва тютюнових виробів;
  • 115 000 пачок цигарок відомих виробників,
  • 3 палети з цигарками,
  • понад 2 000 кг тютюну (сировини);
  • 160 бабін паперу, плівки, фольги та інших матеріалів для виробництва сигарет,
  • вантажівки.

Із вилученого тютюну можна було виготовити понад 1,5 млн пачок цигарок та отримати від їх продажу 40 млн грн.

Кримінальне провадження розслідується за статтею 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. 

Слідство триває.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies