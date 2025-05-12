Біля Києва викрили підпільну тютюнову фабрику, на якій щодня виготовляли до 60 000 пачок сигарет

У Київській області викрили підпільну тютюнову фабрику, на якій щодня виготовляли до 60 000 пачок сигарет.

Про це повідомили у пресслужбах БЕБ та Нацполіції.

Фабрика, яку обладнали на колишній свинячій фермі, знаходилася за 120 км від Києва, у Білоцерківському районі. До організації "виробництва" причетні мешканці Київської та Черкаської областей.

Орендоване приміщення ділки обладнали кількома промисловими виробничими лініями, потужності яких дозволяли щодоби отримувати понад 60 000 пачок сигарет.

Сигарети без марок акцизного податку продавали під виглядом продукції відомих брендів. Реалізовували товар переважно на території Київщини, а також відправляли покупцям за допомогою відомого поштового оператора, відділення якого було розташовано в кілометрі від нелегального цеху.

До 60 млн грн прибутку на місяць отримували організатори нелегального бізнесу, при цьому вони не сплачували жодних податків. Відтак бюджет не доотримав близько 12 000 000 гривень.

Для знешкодження підпільної діяльності співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та БЕБ провели спільні заходи. За їх результатами вилучили майна на 60 млн грн:

лінії для повного циклу виробництва тютюнових виробів;

115 000 пачок цигарок відомих виробників,

3 палети з цигарками,

понад 2 000 кг тютюну (сировини);

160 бабін паперу, плівки, фольги та інших матеріалів для виробництва сигарет,

вантажівки.

Із вилученого тютюну можна було виготовити понад 1,5 млн пачок цигарок та отримати від їх продажу 40 млн грн.

Кримінальне провадження розслідується за статтею 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.