Затримали двох 18-річних поплічників РФ, які на замовлення ворога вчинили теракт проти правоохоронців на Рівненщині. Молодики намагалися підірвати наряд поліції, який прибув за фейковим викликом на 102 у покинуту будівлю за містом.

Про це повідомили пресслужби СБУ, Офісу генпрокурора та Нацполіції.

До поліції близько 19:30 надійшло повідомлення, що у закинутій недобудові виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті, а поруч – сокира. На місце події поїхала слідчо-оперативна група та керівництво поліції Рівненського РУП. Поліцейські почали оглядати приміщення та, піднявшись на другий поверх, почули клацання, характерне для спрацювання запалу до гранат. Правоохоронці швидко зреагували та встигли відбігти, а через декілька секунд стався вибух. На щастя, ніхто не постраждав.

Обстежуючи територію, працівники вибухотехнічної поліції служби виявили іще одну вибухівку, яка не здетонувала.

Фото: Нацполіція Нездетонована вибухівка

Співробітники СБУ та Нацполіції "по гарячих слідах" затримали виконавців теракту. Ними виявились двоє 18-річних мешканців Рівного, які виконували замовлення російської спецслужби.

Для вчинення злочину вони за інструкцією окупантів зробили два саморобних вибухових пристрої (СВП), які спорядили бойовими гранатами, гайками і телефонами для дистанційного підриву. Усі комплектуючі терористи забрали зі схрону, координати якого месенджером отримали від російського куратора.

Далі за його вказівкою молодики замаскували вибухівку на місці запланованого теракту. Щоб відстежити прибуття наряду поліції, фігуранти встановили там датчики руху та відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

Фото: СБУ Переписка агентів із "куратором"

Після підготовки підриву терористи роз’їхались по домівках, де сподівалися "залягти на дно" і отримати обіцяний криптовалютний переказ від окупантів, але марно. За вчинення теракту юнакам пообіцяли перерахувати 2 тис доларів США.

Правоохоронці затримали обох фігурантів за адресами проживання.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2. ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до вчинення теракту.