Українська розвідка розкрила деталі нової крилатої ракети РФ – S8000 "Бандероль"

У ракеті присутні іноземні компоненти, зокрема деталі виробництва Китаю, Австралії, Японії, Південної Кореї та інших країн.

Головне управління розвідки МО України на порталі War&Sanctions у розділі "Компоненти у зброї" опублікувало технічні деталі нової російської крилатої ракети S8000 "Бандероль".

Як зазначили у ГУР, встановлено, що розробником ракети є підсанкційне підприємство "кронштадт". Основним її носієм є БпЛА "Оріон" виробництва тієї ж компанії. Також здійснюється адаптація виробу для застосування з ударних гелікоптерів Мі-28Н.

Особливістю ракети є її здатність виконувати повороти з меншим радіусом, ніж у типових крилатих ракет російського виробництва (Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69), зберігаючи при цьому характерну траєкторію польоту крилатої ракети.

"Бандероль" оснащена бойовою частиною масою до 150 кг. Вона здатна долати відстань до 500 км зі швидкістю 500 км/год. Як паливо використовується авіаційний гас.

Розвідка зафіксувала використання іноземних компонентів, зокрема:

реактивний двигун Swiwin SW800Pro (Китай) – двигун для авіамоделювання, який продається навіть через онлайн-майданчики (орієнтовна вартість на AliExpress – $16 тис);

(Китай) – двигун для авіамоделювання, який продається навіть через онлайн-майданчики (орієнтовна вартість на AliExpress – $16 тис); телеметричний модуль RFD900x австралійського виробництва або його китайська копія;

австралійського виробництва або його китайська копія; інерціальна навігаційна система , ймовірно китайського походження;

, ймовірно китайського походження; акумуляторні батареї Murata (Японія);

(Японія); сервоприводи Dynamixel MX-64AR (компанія Robotis, Південна Корея);

MX-64AR (компанія Robotis, Південна Корея); завадозахищена CRP-антена Комета-М8 (РФ, "Вніір-прогрес") – також використовується у "Гєранях", УМПК, УМПБ;

Майже два десятки мікрочіпів американських, китайських, швейцарських, японських та південнокорейських виробників.

У ГУР наголосили, що більшість іноземної електронної компонентної бази для цієї ракети надходить через мережу "Чіп і діп" – одного з найбільших російських дистриб’юторів електроніки.

Фото: ГУР Деталі нової крилатої ракети РФ – S8000 "Бандероль"

Фото: ГУР Деталі нової крилатої ракети РФ – S8000 "Бандероль"

Загалом ідентифіковано понад 20 ключових компонентів ракети S8000, а також близько 30 підприємств, залучених до її виробництва або постачання.