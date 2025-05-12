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П'ятеро цивільних постраждали через ворожі обстріли Харківщини

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області.

П'ятеро цивільних постраждали через ворожі обстріли Харківщини
Наслідки російського удару, фото ілюстративне
Фото: Дергачівська МВА

Протягом доби російські війська атакували 8 населених пунктів Харківської області. Постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Внаслідок обстрілів у с. Садовод Великобурлуцької громади постраждали 55-річна і 56-річна жінки, у с. Івашки Золочівської громади постраждав 54-річний чоловік, у с. Баранівка Золочівської громади постраждали 54-річна жінка і 53-річний чоловік. Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння: 7 КАБ та 6 fpv-дронів.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки, гараж, склад, автомобіль;
  • у Куп’янському районі пошкоджено 3 багатоповерхові будинки, 4 господарчі будівлі; 
  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок;
  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок і авто.

На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі Вовчанська. 

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Нової Кругляківки та Загризового.

  • Нещодавно на Харківщині 11-річний хлопчик підірвався на невідомому вибуховому пристрої.
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