П'ятеро цивільних постраждали через ворожі обстріли Харківщини

Протягом доби російські війська атакували 8 населених пунктів Харківської області. Постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів у с. Садовод Великобурлуцької громади постраждали 55-річна і 56-річна жінки, у с. Івашки Золочівської громади постраждав 54-річний чоловік, у с. Баранівка Золочівської громади постраждали 54-річна жінка і 53-річний чоловік. Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння: 7 КАБ та 6 fpv-дронів.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки, гараж, склад, автомобіль;

у Куп’янському районі пошкоджено 3 багатоповерхові будинки, 4 господарчі будівлі;

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок;

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок і авто.

На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Нової Кругляківки та Загризового.